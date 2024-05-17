Экономика и бизнес 17.05.2024 в 13:01

Студентка из Бурятии создала уникальный напиток для спортсменов из молочной сыворотки

Сейчас проект находится на этапе подбора рецептуры и проверке основных свойств
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студентка из Бурятии создала уникальный напиток для спортсменов из молочной сыворотки

Студентка института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ Евгения Уладаева создала полезные напитки для спортсменов из молочной сыворотки.

- Разработка позволит вывести на рынок новый импортозамещающий изотоник для всех тех, чей труд связан с физическими нагрузками: спортсменов, шахтеров, строителей. Кроме того, проект поможет решить экологическую проблему с переработкой молочной сыворотки, - сообщили в университете.

Как рассказала автор проекта, идея ей пришла на тренировках. Девушка с 12 лет занимается спортом и имеет звание кандидата в мастера спорта (КМС) России по боксу.

По ее словам, на занятиях простая вода не может восстановить потери жидкости, так как в ней недостаточно важных микроэлементов и витаминов. Поэтому для поддержания водно-солевого баланса спортсмены обычно пьют изотоники. Изучив их состав, она поняла, что в таких напитках много ненатуральных элементов: синтетические неорганические соли, консерванты и сахар.

- Мой научный руководитель, директор ИПИБ Анна Щекотова посоветовала мне попробовать заменить воду в изотонических напитках на какой-нибудь жидкий молочный компонент: молоко, сыворотку или плазму, - который остается после производства масла. Сливать молочную сыворотку в канализацию незаконно. Так она наносит большой вред экологии. Кроме того, сыворотка содержит много легкоусвояемых микро- и макроэлементов в органической форме, а также витамины и аминокислоты. Тогда я решила, а почему бы не превратить «молочные» отходы в доходы и сделать изотоники на основе сыворотки. Так мы создадим полезный продукт и найдем отходам новое применение, что для предприятий сейчас очень актуально, - рассказала Евгения Уладаева.

Сейчас проект нового изотоника находится на этапе подбора рецептуры, исследования качественного состава и проверке функциональных свойств.В напиток планируется добавить экстракты дикоросов Бурятии, к примеру, Саган-дали, Иван-чай или чабрец. Это обеспечит антиоксидантную защиту, повысит тонус, улучшит вкус продукта и, главное, увеличит сроки хранения напитка.

Кроме того, использование растений позволит поддержать местных производителей.

Новый напиток будет полезен не только для спортсменов, но и для тех, кто перенес ОРЗ или пищевые отравления.

Разработка уже получила поддержку – грант по программе «Умник» в полмиллиона рублей и субсидия на реализацию от правительства Бурятии на ту же сумму. В создании продукта Евгении помогают преподаватели кафедры «Технология продуктов животного происхождения. Товароведение» Раджана Аюшеева и Александра Цыжипова, а также директор ИПИБ Анна Щекотова. В команду проекта также входит студентка направления «Товароведение» Светлана Онетова.

В планах команды - получить патент на способ производства обогащенного изотонического напитка, а в дальнейшем перейти к продаже технологии молочным предприятиям и предприятиям по производству спортивного питания. В перспективе - возможность организовать и собственное производство.

Отметим, что сегодня на российском рынке нет полного аналога такого продукта.


Фото: ВСГУТУ

Теги
наука спортивное питание

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