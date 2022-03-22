«Байкальский текстильный комбинат» готов обеспечить пряжей российские производства

«Байкальский текстильный комбинат» является резидентом Промышленного парка Бурятии и единственным предприятием в Сибири и на Дальнем Востоке, которое занимается производством суровой и крашенной шерстяной пряжи для трикотажных фабрик России.«Мы работаем на российском сырье и можем обеспечить нашей продукцией российских производителей. В условиях санкций ценообразование у нас не изменилось. В этом году мы будем приобретать дополнительные запасы шерсти. У нас налажена полная линия производства: от смешивания шерсти с полиамидным волокном до выхода готовой партии промышленной пряжи», - сообщил исполнительный директор ООО «Байкальский текстильный комбинат» Алексей Спиридонов.Производство официально запущено в феврале 2021 года. Выпускаемая продукция - пряжа для чулочно-носочных фабрик: носки, гетры, наколенники, и производителей верхнего вязаного трикотажа: шапки, шарфы, пледы, палантины и др.«В рамках программы импортозамещения «Байкальский текстильный комбинат» может быть интересен предприятиям, работающим на государственных поставках продукции отечественного производителя. В планах комбината наращивание производственной мощности с 4 тонн готовой продукции в настоящее время до 10 тонн готовой продукции к январю 2023 года», - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Фото: Минпром Бурятии