Экономика и бизнес 02.04.2022 в 15:00

Минпромторг: вопрос с дефицитом бумаги в России решен

Цены на нее возвращаются к уровню февраля, заявили чиновники
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Текст: Станислав Сергеев
Минпромторг: вопрос с дефицитом бумаги в России решен
Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. в эфире телеканала "Россия-24". Он рассказал, что российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов в Индии и Китае и будут выпускать новый сорт бумаги, которая, правда, будет не столь яркого белого цвета, к которому привыкли.

При этом будут использоваться химикаты, в составе которых нет хлора. То есть это будет экобумага, пояснил замминистра.

Напомним, рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта, он начался после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за рубежа.

О ценах на офисную бумагу «Номер один» проследил по чекам из улан-удэнских магазинов. 28 февраля обычную пачку бумаги А4 можно было купить 350 рублей, 16 марта ценник вырос до 515 рублей, а к концу месяца пачка А4 обходилась улан-удэнцам в 995 рублей.

Фото: pixabay.com 

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