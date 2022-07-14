Владимир Лучников: «Для меня завод не просто стены, это душа»

Изделия очень капризные. Должна быть абсолютно точно соблюдена геометрия, полное отсутствие «эффекта капли». То есть при всей визуальной простоте, изделие очень технологичное, микронное. На плановый показатель – 470 млн штук в год, выйдем уже к концу нынешнего года, и это серьезный российский уровень. Причем, выпуска именно гражданской продукции.





Если говорить по тем же наконечникам-дозаторам – если бы не глава региона, то точно бы этого проекта не было, и новый цех на «Приборке» не начал бы свою работу. Начиная с самой идеи до ее воплощения – полностью его задумка.







Улан-удэнское приборостроительное производственное объединение всегда было одним из промышленных флагманов Бурятии. И сегодня на него возлагаются большие надежды. О том, чего ждать от «Приборки» в ближайшее время и с какими проблемами сталкивается предприятие, нам рассказал его директор Владимир Лучников.- Я производственник, и для меня завод – это не просто стены, это душа. Я знаю, что такое построить завод, сколько сил для этого нужно.Техникой занимался всю жизнь. Сначала работал для «Норильского никеля» - в компании, которая обслуживала шахты. Позже меня пригласили в командировку в Краснокаменск на 2 недели. И я остался там на 12 лет. Это была серьезная школа: на мне висело все хозяйство по электронике, КИП и связи.Потом я вернулся в «Норникель», участвовал в строительстве Быстринского ГОКа. За 2,5 года мы создали самое современное предприятие.В Улан-Удэ на Приборостроительное объединение я пришел в 2019 году. И сегодня, когда меня спрашивают, какая главная цель на заводе, я отвечаю: хочу, чтобы завод работал в 3 смены, 365 дней в году. Другими словами, я хочу «загрузить» завод заказами и изделиями на все 100%.- У «Приборостроительного объединения» открыты серьезные и долгосрочные перспективы в этом направлении. Мы вышли на определенные рубежи, обеспечены заказами, люди трудятся, получают зарплаты.Но я уверен, что будущее «Приборки» неотделимо от выпуска гражданской продукции. С выходом на рынки гражданской продукции предприятие чувствует себя устойчивее - сохраняются высокотехнологичные кадры, и появляется запас прочности в виде заказов от новых партнеров. Поэтому развивать «гражданку» – очень важно! Это как бы теория, которую не всегда смогут воплотить в жизнь многие предприятия России. Но «Приборке» пока это удается сделать.- Многими перспективным проектам мы в какой-то степени «обязаны» коронавирусу.В 2020 году мы выиграли конкурс на финансирование Фондом развития промышленности запуска производства наконечников для дозаторов пипеточных - 290 млн рублей. На эти деньги запускаемновый цех «Медицинских изделий». Наконечники используются практически везде в медицине. В том числе для взятия анализа на ковид и проведения других исследований.Мы уже зарегистрировали торговую марку «БайкалМедПласт». И на базе нового цеха мы планируем очень серьезно уходить в медицину именно по высокотехнологичному пластику – пробирки, забор крови и другие медицинские изделия.Конечно, все благодаря руководству республики. Пробивные способности Главы Бурятии Алексея Цыденова удивительны даже для меня, человека много повидавшего. И это большая победа для «Приборостроительного объединения».Еще пример. Когда коронавирус только начался, нам нужно было обезопасить своих сотрудников. Никаких предложений на рынке тогда не было и пришлось заниматься изобретательством. В итоге мы изобрели лампу – она безэлектродная, и позволяет ультрафиолетом обеззараживать воздух. Получили поручение Министра промышленности и торговли РФ проработать эти лампы для серийного производства. Ее уникальность заключается в том, что тут нечему гореть – нет нитей накаливания. Предприятие дает гарантию на 160 тысяч часов работы – это 11 лет непрерывного горения.Этот проект получил и дальнейшее развитие. Мы подумали, а почему бы не использовать эти лампы для обеззараживания воды. Сточные воды сегодня нельзя сливать в природу, для этого необходима бактериологическая обработка. И она происходит как раз при помощи ультрафиолета. Сейчас мы проводим испытания. Добились того, что лампа светит в водной среде. И очень рассчитываем, что этот проект пойдет в опытную эксплуатацию на очистных сооружениях. Тоже вид гражданской продукции, но пока в разработках.- Изначально мы планировали на каждое домовладение, которое топится углем или дровами, поставить такой фильтр. Но пришли к выводу, что жители частного сектора вряд ли станут в массовом порядке приобретать за свой счет подобную технику. Тем не менее, мы нашли нишу.Большие угольные ТЭЦ должны быть оборудованы электрофильтрами. Это дорогие, громоздкие и очень мощные устройства. Их выпускает единственный завод в России завод в Ярославле. Но муниципальные котельные, которых очень много и по Улан-Удэ, и в районах республики, также выбрасывают много загрязняющих веществ. И мы задались целью сделать подобный электрофильтр для таких небольших котельных.Год ушел на проектирование и монтаж совместно с институтом физического материаловедения СО РАН и ВСГУТУ. В конечном итоге родился электрофильтр, который сейчас установлен на муниципальной котельной на улице Лысогорской. Результаты для нас превзошли все ожидания. По взвешенным частицам у нас почти 60% очистка. По оксидам азота и монооксиду углерода – порядка 40% очистки и по бензопирену – 17% очистки.Но это опытный образец, мы его в любом случае будем доделывать, и надеюсь, добьемся 90% очистки дыма.- Глава Бурятии заинтересован в развитии нашего предприятия, и это мягко сказано. Теперь, благодаря ему о нас слышат по всей России.По обеззараживающим лампам – именно глава Бурятии предложил устанавливать их в вагонах подвижного состава РЖД, и помог нам это осуществить. Мне еще никогда не было так комфортно работать с руководителемрегиона.Наша задача сейчас работать, создавать рабочие места, и его не подвести.- Мы ведем набор молодых кадров – для этого на заводе действует программа целевого обучения. У нас много проектов, но нехватка инженерных кадров и кадров по среднему специальному образованию, конечно, очень сдерживает.Однако, у нас есть целевое обучение. Мы решили, во-первых, проводить демонстрационные экзамены на территории предприятия. Во-вторых, студенты с третьего курса сразу проходят практику у нас и трудоустраиваются.Кроме того, с НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) мы договорились, чтобы все преподаватели, которые готовят для нас студентов по целевому обучению, проходили у нас практику. Чтобы они понимали, чем живет завод, какие у него задачи. И чтобы студентам говорили о том, чем они дальше будут заниматься.Но, нашему предприятию на самом деле очень сильно повезло. Это было закрытое общество, в котором сохранились определенные традиции. И сейчас на заводе симбиоз старшего поколения инженеров и молодежи.Я считаю, что молодежь гораздо умнее нас. Потому что объем информации, который они через себя пропускают, он гигантский. У них иной стиль мышления, они быстрее. Когда говорят, что молодежи нужны только деньги, то я не согласен. У нас, например, молодые инженеры могут и в выходные, и днем, и ночью пахать, потому что им это интересно, им это в кайф. Они изобретают, созидают, творят и видят результаты своего труда.Фото: предоставлено Улан-удэнским приборостроительным производственным объединением