В Улан-Удэ обсудили ход реализации постановления СФ о господдержке СЭР Бурятии

«В постановлении Совета Федерации отмечается, что в целях обеспечения условий для комплексного социально-экономического развития Республики Бурятия необходимо решить вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства объектов обращения с отходами, автомобильных дорог, ликвидации аварийного и ветхого жилья, газификации домохозяйств и прочих объектов. Особое значение придается проблемам в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Сегодня на совещании будет рассмотрен ход исполнения постановления Совета Федерации по шести обозначенным в повестке вопросам, определены пути их решения совместно с представителями федеральных органов исполнительной власти» - сказал Владимир Павлов.

«Мы получили и проанализировали информацию о ходе его реализации от федеральных и региональных органов исполнительной власти. По многим вопросам видна положительная динамика. В отношении Улан-Удэнской городской агломерации рассмотрена и одобрена заявка на приобретение 73 автобусов, подписан соответствующий договор лизинга. Профильными министерствами поддержаны заявки на выделение ассигнований из федерального бюджета на строительство нового здания национального музея Республики Бурятия, реконструкцию здания социально-культурного центра «Кристалл», сохранение объекта культурного наследия «Цогчен Дуган Анинского дацана»

«Депутаты Народного Хурала продолжат работу по дальнейшему законодательному обеспечению принятых в постановлении Совета Федерации решений. Народный Хурал работает в тесном взаимодействии с Главой Республики Бурятия, с сенаторами Совета Федерации от Республики Бурятия, Советом Законодателей, республиканскими органами исполнительной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества. Это позволяет принимать взвешенные и согласованные решения, способствующие экономическому развитию республики и повышению качества жизни людей» - подчеркнул Владимир Павлов.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в совещании по реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия».На заседании были затронуты темы, касающиеся строительства модернизации котельных и тепловых сетей, расположенных в Республике Бурятия, строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства для перевода жилых домов частного сектора на электроотопление, строительства полигонов твердых коммунальных отходов и рекультивации несанкционированных свалок, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, капитального ремонта зданий и строительства учебных корпусов государственных профессиональных образовательных организаций и капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений и строительства объектов здравоохранения.Отметим, что постановление Совета Федерации по развитию Бурятии было принято в феврале 2022 года по итогам прошедших в верхней палате парламента Дней Республики Бурятия.Контроль за реализацией этого постановления осуществляет Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Председатель Комитета Андрей Шевченко в своем выступлении подчеркнул, что сенаторы тщательно следят за выполнением Постановления СФ.Как отметил Владимир Павлов, депутаты Народного Хурала при рассмотрении Закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердили в бюджете средства на разработку проектной документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения; на строительство нового здания Национального музея Республики Бурятия; на реконструкцию здания Бурятского республиканского хореографического колледжа; на учебный корпус Республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Раднаева; на строительство нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в городе Улан-Удэ; на строительство нового хирургического корпуса Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.Спикер добавил, что вместе должны сделать все возможное для того, чтобы наша республика продолжала развиваться, была привлекательной территорией для развития экономики, производства, бизнеса, реализации инвестиционных проектов, комфортной для населения.Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев отметил, что поездка делегации сенаторов в регион нацелена на то, чтобы постановление Совета Федерации было выполнено качественно и в полном объеме.- Документ был принят верхней палатой парламента в феврале этого года, а уже в августе проводится проверка его исполнения. Наш визит имеет целью синхронизировать действия республиканских и федеральных властей.Депутаты Народного Хурала вместе с сенаторами проинспектировали объекты, которые планируется построить или капитально отремонтировать в рамках реализации постановления СФ. Мониторинг проводился по четырем направлениям - «Инфраструктура и энергетика», «Экология», «Образование и культура», «Здравоохранение».