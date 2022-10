Геймеры могут сэкономить до 2000 рублей с новой подпиской от Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам новую подписку GamersBase Plus. Абоненты компании получают доступ к современным топовым играм и экономят до 2000 рублей ежемесячно.Как сообщили в пресс-службе компании, с подпиской GamersBase Plus у клиентов Tele2 появляется возможность получать каждый месяц две новые игры на выбор. Оператор предлагает геймерам одну ААА-игру премиального сегмента и одну из инди-игр. Все выбранные продукты остаются у пользователей навсегда, даже после окончания действия подписки. Список доступных игр будет обновляться в первый день каждого месяца.Чтобы воспользоваться предложением, абоненту нужно подключить услугу GamersBase Plus с помощью команды *155*581*1# или в мобильном приложении «Мой Tele2». Стоимость новой подписки составляет 690 рублей в месяц. Для получения игры необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте gbplus.gamersbase.store. Далее следует в каталоге выбрать одну из двух ААА-игр и одну из нескольких инди-игр, кликнуть на кнопку «Забрать игру» для получения ключа для скачивания. Инструкция по активации доступна в карточке игры.Помимо этого, в рамках акции от партнера при оформлении новой подписки абоненты Tele2 могут получить промокод на 100 бесплатных минут в сервисе Playkey. Приложение позволяет играть в топовые игры со сложной графикой даже на слабом ПК.Контент подписки предоставляет ООО «Торнадо Менеджмент». Отключить подписку можно с помощью команды *155*581*0#. Подробнее о новой услуге – на сайте tele2.ru.Фото: предоставлено Tele2