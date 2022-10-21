Жители Бурятии стали больше доверять умным помощникам

По данным МегаФона, в Бурятии наиболее востребованы системы и модули для охраны дома, «умные» автосигнализации, выключатели, розетки, котлы отопления, а также шлагбаумы и ворота. Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – их ежемесячно на терминалы поступает более 43 тысяч. Этого хватит, чтобы скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».«Востребованность IoT-технологий в Бурятии постоянно увеличивается – за год количество пользователей таких устройств выросло почти в 1,5 раза. Для жителей региона важно оптимизировать свое энергопотребление, повысить безопасность недвижимости и автомобилей, вместе с этим и уровень комфорта. Чаще всего помощью «умных» помощников пользуются жители Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозёрска, также к ним прибегают жители частных домов, расположенных вблизи крупных городов. В таких локациях устройства с GSM-модулями обычно передают данные по мобильной сети», – комментирует директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Наличие стабильной связи является важным условием бесперебойной работы «умных» систем в регионе. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение стабильного функционирования тысяч подобных устройств для улучшения качества жизни абонентов. Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 25 населенных пунктах республики, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Бурятии с 2019 года также развивается специальный стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.Фото: предоставлено компанией МегаФон