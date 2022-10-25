Экономика и бизнес 25.10.2022 в 17:30

Максимиха возглавила рейтинг популярных мест отдыха жителей Бурятии

Второе место занял Горячинск, третье – у Щучьего озера
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Текст: Константин Воронов
Максимиха возглавила рейтинг популярных мест отдыха жителей Бурятии
Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристическую активность клиентов компании в Бурятии этим летом. Топ-3 самых популярных летних зон отдыха возглавило село Максимиха. Песчаные пляжи, теплая вода одноименной бухты привлекли в этом году на 43% больше клиентов оператора, чем в прошлом году. На отдых путешественники чаще отправлялись в июле.

На втором месте рейтинга – бальнеологический курорт Горячинск. Оператор традиционно отмечает популярность этой зоны отдыха среди абонентов. Пик туристической активности пришелся на июль. В этом месяце термальные источники посетили в 3,6 раза больше жителей Бурятии, чем в июне, и в два раза больше, чем в августе. Также компания отметила увеличение объема потребления мобильного интернета и минут на 31%.

Замыкает тройку наиболее популярных локаций рейтинга – Щучье озеро. На водоеме побывало в 3 раза больше туристов, которые скачали на 70% больше контента, чем прошлым летом.

Среди других востребованных клиентами компании зон отдыха Усть-Баргузин и Новый Энхэлук.

«Как и год назад, наши клиенты чаще выбирали для отпуска побережье озера Байкал. Потраченных за лето гигабайтов в туристических зонах нашей республики хватило бы на просмотр 150 тысяч фильмов в хорошем качестве. Учитывая интересы клиентов, мы до начала отпускного сезона провели технические работы в Горячинске, Гремячинске, Посольском, Байкальском прибое, Мишихе, Выдрино, Новом Энхэлуке, Усть-Баргузине, Жемчуге, Аршане и Ниловой Пустыни. Кроме того, в этом году скоростной интернет появился в Гоуджеките, Мантурихе и Кике», - комментирует директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.

Фото: предоставлено Tele2
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