Экономика и бизнес 25.10.2022 в 19:16
В Бурятии пройдет семинар для бизнеса по вопросам мобилизации
Спикер семинара, практикующий юрист Андрей Лукьянчук
Текст: Иван Иванов
1. Ответы на важные вопросы:
- Законодательное регулирование, права и обязанности граждан и организацией, при проведении мобилизационных мероприятий;
- Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации;
- Меры поддержки мобилизованных граждан (федеральные и региональные).
2. Что делать бизнесу при мобилизации:
- Как юридически сохранить бизнес (информация о процедурах ми документальном оформлении);
- Кадровые процедуры в отношении мобилизованных работников;
- Как «закрыть» бизнес (ИП и ООО).
Семинар пройдет 1 ноября с 10 до 12 часов в центре «Мой бизнес», 2-й этаж, конференц-зал, ул. Смолина, 65
Ссылка для регистрации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- Законодательное регулирование, права и обязанности граждан и организацией, при проведении мобилизационных мероприятий;
- Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации;
- Меры поддержки мобилизованных граждан (федеральные и региональные).
2. Что делать бизнесу при мобилизации:
- Как юридически сохранить бизнес (информация о процедурах ми документальном оформлении);
- Кадровые процедуры в отношении мобилизованных работников;
- Как «закрыть» бизнес (ИП и ООО).
Семинар пройдет 1 ноября с 10 до 12 часов в центре «Мой бизнес», 2-й этаж, конференц-зал, ул. Смолина, 65
Ссылка для регистрации.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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