Экономика и бизнес 25.10.2022 в 19:16

В Бурятии пройдет семинар для бизнеса по вопросам мобилизации

Спикер семинара, практикующий юрист Андрей Лукьянчук
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет семинар для бизнеса по вопросам мобилизации
1. Ответы на важные вопросы:

- Законодательное регулирование, права и обязанности граждан и организацией, при проведении мобилизационных мероприятий;

- Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации;

- Меры поддержки мобилизованных граждан (федеральные и региональные).

2. Что делать бизнесу при мобилизации:

- Как юридически сохранить бизнес (информация о процедурах ми документальном оформлении);

- Кадровые процедуры в отношении мобилизованных работников;

- Как «закрыть» бизнес (ИП и ООО).

Семинар пройдет 1 ноября с 10 до 12 часов в центре «Мой бизнес», 2-й этаж, конференц-зал, ул. Смолина, 65

Ссылка для регистрации.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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