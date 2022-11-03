Жители Бурятии не спешат отказываться от WhatsApp

WhatsApp сохраняет популярность у российской аудитории. Трафик в мессенджере в октябре был более чем на 20% выше прошлогодних показателей. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик.Как сообщили в пресс-службе компании, в октябре объем трафика в WhatsApp у жителей Бурятии увеличился на 49% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.Активность жителей Бурятии в Telegram продолжает расти быстрее, на 162% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы в 6 раз превышает объем трафика в WhatsApp. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 73% трафика, на WhatsApp – 11%.В то же время звонить жители республики по-прежнему предпочитают в Viber – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов, Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.Общая доля Viber среди популярных мессенджеров жителей региона составляет 15%, его трафик сократился на 16% по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли в 2 и 1,5 раза соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.Фото: предоставлено компанией МегаФон