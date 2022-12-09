Экономика и бизнес 09.12.2022 в 16:10

В Бурятии назвали лучших социальных предпринимателей

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В Бурятии назвали лучших социальных предпринимателей
Подведены итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года 2022».

Победителями в номинациях стали:

«Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» - ООО «Салют Орто», руководитель руководитель Гаськова Екатерина Александровна.
 
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» -  ООО «Горный воздух», руководитель Норбоев Алдар Жаргалович.
 
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» - ООО «Трудовые резервы» с проектом Доступная качественная пешеходная среда. Директор Баторов Эдуард Баирович.
 
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» - ООО «Двенадцать месяцев» - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Родник», руководитель Масличенко Анна Сергеевна.
     
«Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» - ИП Раднаева Цыцыгма Цыдендоржиевна.

«Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» - ООО «Инвестком» , санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Байкальский бор», директор Доржеев Бимба Алексеевич.

«Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» - ООО «Сан-Сорс», проект «Умная школа», руководитель Балданов Сокто Сультимович.

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма - ООО «Сакральная Бурятия», директор Ошорова Лилия Валерьевна.
 
Специальная номинация «За активное участие в конкурсе» - это Октябрьская районная организация Бурятской республиканской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" с проектом «В зиму с дровами». Руководитель - Королёва Анна Александровна
 
Отметим, в этом году на участие в региональном этапе конкурса в центр «Мой бизнес» было подано 27 заявок. Всероссийский конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: Минпромторг Бурятии
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