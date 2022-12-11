В аэропорту Улан-Удэ ждут 600-тысячного пассажира

Международный аэропорт "Байкал" обслужил свыше полумиллиона пассажиров, а 12 декабря ждёт 600-тысячного пассажира. Об этом "Номер один" сообщил гендиректор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.



«С 2021 года у нас наблюдается 16% рост пассажиропотока. В прошлом году услугами аэропорта воспользовались 540 тысяч пассажиров, а в этом году планируем выйти на цифру в 630 тысяч человек. Столь высокие результаты турпотока обьясняются переориентацией на внутренний туризм и ростом числа субсидированных авиабилетов, доступных жителям Бурятии в рамках ДФО. Например в ноябре в Москву из Улан-Удэ можно было слетать за 3 тысячи рублей», - заявил он.



В понедельник руководство аэропорта определит 600-тысячного пассажира, скорее всего, им станет пассажир московских или новосибирских ежедневных рейсов, которые сегодня составляют львиную долю всех бортов, обслуживаемых в аэропорту Улан-Удэ.

Фото: "Номер один"