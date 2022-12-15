Экономика и бизнес 15.12.2022 в 16:56
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
Обновления позволили расширить территорию действия сотового сигнала
Текст: Константин Воронов
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции LTE в 6 населенных пунктах Бурятии. География работ затронула как крупные локации — Улан-Удэ и Усть-Баргузин, так и небольшие села с населением от 400 человек. В результате более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили свыше 400 тысяч жителей республики.
Как сообщили в пресс-службе компании, инженеры обновили действующее оборудование и запустили дополнительные слои LTE в двух частотных диапазонах, один из которых имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Модернизация прошла в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района, а также в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района. Благодаря обновлениям оператору удалась расширить территорию действия сотового сигнала, увеличить скорость интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки на сеть.
Техническая служба оператора специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост трафика в Заиграевском районе в селе Нарын-Ацагат и СНТ «Кирпичик», а также в столице региона — Улан-Удэ. Здесь заранее были запущены новые базовые станции 4G, благодаря чему оператору удалось расширить емкость сети. Это позволит абонентам компании скачивать больше контента при сохранении высокой скорости интернета.
«Разрабатывая программу развития сети в регионе мы пользовались инструментами Big Data, с помощью которых нам удалось определить список локаций, где требовалось расширение емкости сети LTE. В перечень попали населенные пункты, где наши специалисты зафиксировали наибольшее число абонентов, а также существенный рост интернет-трафика. Благодаря проведенным работам связь стала надежнее, а скорости мобильного интернета еще выше», — сообщила директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Как сообщили в пресс-службе компании, инженеры обновили действующее оборудование и запустили дополнительные слои LTE в двух частотных диапазонах, один из которых имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Модернизация прошла в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района, а также в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района. Благодаря обновлениям оператору удалась расширить территорию действия сотового сигнала, увеличить скорость интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки на сеть.
Техническая служба оператора специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост трафика в Заиграевском районе в селе Нарын-Ацагат и СНТ «Кирпичик», а также в столице региона — Улан-Удэ. Здесь заранее были запущены новые базовые станции 4G, благодаря чему оператору удалось расширить емкость сети. Это позволит абонентам компании скачивать больше контента при сохранении высокой скорости интернета.
«Разрабатывая программу развития сети в регионе мы пользовались инструментами Big Data, с помощью которых нам удалось определить список локаций, где требовалось расширение емкости сети LTE. В перечень попали населенные пункты, где наши специалисты зафиксировали наибольшее число абонентов, а также существенный рост интернет-трафика. Благодаря проведенным работам связь стала надежнее, а скорости мобильного интернета еще выше», — сообщила директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Тегисотовая связь