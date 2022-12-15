МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии

МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции LTE в 6 населенных пунктах Бурятии. География работ затронула как крупные локации — Улан-Удэ и Усть-Баргузин, так и небольшие села с населением от 400 человек. В результате более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили свыше 400 тысяч жителей республики.Как сообщили в пресс-службе компании, инженеры обновили действующее оборудование и запустили дополнительные слои LTE в двух частотных диапазонах, один из которых имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Модернизация прошла в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района, а также в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района. Благодаря обновлениям оператору удалась расширить территорию действия сотового сигнала, увеличить скорость интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки на сеть.Техническая служба оператора специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост трафика в Заиграевском районе в селе Нарын-Ацагат и СНТ «Кирпичик», а также в столице региона — Улан-Удэ. Здесь заранее были запущены новые базовые станции 4G, благодаря чему оператору удалось расширить емкость сети. Это позволит абонентам компании скачивать больше контента при сохранении высокой скорости интернета.«Разрабатывая программу развития сети в регионе мы пользовались инструментами Big Data, с помощью которых нам удалось определить список локаций, где требовалось расширение емкости сети LTE. В перечень попали населенные пункты, где наши специалисты зафиксировали наибольшее число абонентов, а также существенный рост интернет-трафика. Благодаря проведенным работам связь стала надежнее, а скорости мобильного интернета еще выше», — сообщила директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Фото: предоставлено компанией МегаФон