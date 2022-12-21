Экономика и бизнес 21.12.2022 в 16:53

Мобильная связь «Ростелекома» стала доступна жителям еще пяти малых сел Бурятии

В какие села и улусы мобильная связь придет в 2023 году, станет известно 26 декабря
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Текст: Константин Воронов
Мобильная связь «Ростелекома» стала доступна жителям еще пяти малых сел Бурятии
В Бурятии продолжается исполнение УЦН 2 — второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства. В декабре базовые станции заработали в Хара-Кутуле Заиграевского района, Боксоне и Балакте Окинского района, Верхнем Бургалтае и Малом Нарыне Джидинского района. В каждом из этих сел живут от 180 до 230 человек, теперь они смогут пользоваться голосовой мобильной связью и беспроводным интернетом четвертого поколения (LTE/4G).

С июня по декабрь прошлого года «Ростелеком» построил на территории Бурятии 19 базовых станций и обеспечил мобильной связью и интернетом пять с половиной тысяч жителей региона. Благодаря УЦН 2 и другим целевым программам в сельской местности создается инфраструктура для дальнейшей цифровизации.

«Это социально значимый проект и эффективная модель сотрудничества бизнеса и власти. С появлением надежной сотовой связи и интернета в сельской местности становятся доступны цифровые услуги и новые возможности: госуслуги, видеосвязь, онлайн учеба. Реализация программы продолжится в следующем году, на очереди еще 33 села», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В какие села и улусы Бурятии придет мобильная связь в 2023 году, выбирали сами жители республики на портале Госуслуг. В опросе, который завершился 12 ноября, свое мнение выразили 7766 человек.

«В настоящее время специалисты нашей компании совместно с сотрудниками администраций районов и местных поселений ведут активную подготовку к строительству сетей связи. Итоговый список населенных пунктов Бурятии, где будут построены базовые станции в 2023 году, будет опубликован до 26 декабря на портале Госуслуг», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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