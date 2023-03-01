Дан старт приёму заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу

Также в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» идёт приём заявок по конкурсу «Старт-СОПР». По его условиям грант до 4 млн рублей могут получить физические лица и малые предприятия, планирующие реализовать проекты в сферах социального предпринимательства, спорта, экологии, развития городской среды. Срок выполнения НИОКР для участников программы «Старт-СОПР» составляет 12 месяцев. Приоритет будет отдаваться заявителям, использующим для реализации проектов меры поддержки центров «Мой бизнес».





Финансово-гарантийную поддержку на 10,4 млрд рублей получили в 2022 году предприниматели Республики Бурятия. Узнать о мерах поддержки предприниматели могут на сайте МСП.РФ либо в центре «Мой бизнес».

