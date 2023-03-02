Экономика и бизнес 02.03.2023 в 11:18

Интернет-трафик на трассе «Байкал» в Бурятии вырос на 15%

К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных
A- A+
Текст: Константин Воронов
Интернет-трафик на трассе «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Путешествуя по Бурятии, жители и гости республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Байкал». К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона.

Во время пути по федеральной трассе «Байкал» автопутешественники за последний год нарастили интернет-трафик на 15%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 250 терабайт. Этого объема достаточно, для того чтобы 28 тысяч раз посмотреть фильм «Чебурашка».

По данным аналитики МегаФона, автопутешественники в дороге чаще предпочитают слушать музыку через специальные приложения, пассажиры смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах.

Традиционная голосовая связь у автомобилистов на втором месте после высокоскоростного интернета и за год продолжительность разговоров в пути выросла незначительно. Во время поездок жители и гости Бурятии за разговорами все также ежедневно проводят чуть больше 180 тысяч минут. Всего связь на автодороге «Байкал» в Бурятии обеспечивают около 40 базовых станций МегаФона.

«Стабильная связь и мобильный интернет гарантируют комфорт и безопасность автопутешественников. Мы уделяем повышенное внимание бесперебойной работе наших базовых станций вдоль автомагистралей, проводим регулярное эксплуатационное обслуживание, улучшаем качество сети. В конце прошлого года еще на трех участках трассы мы расширили частотный диапазон LTE за счет рефарминга, чтобы нарастить скорость и стабильность 4G», – рассказала директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: «Номер один»
Теги
связь

Все новости

Мобилизованный уроженец Бурятии погиб на СВО
02.03.2023 в 12:05
В Улан-Удэ капитально отремонтируют четыре школы
02.03.2023 в 11:55
В Бурятии построят 11 детских садов
02.03.2023 в 11:27
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери потерявшегося ребенка
02.03.2023 в 11:25
Интернет-трафик на трассе «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
02.03.2023 в 11:18
В Улан-Удэ появятся еще три точки приема жидких отходов
02.03.2023 в 11:04
В мае в Бурятии откроют центр военно-спортивной подготовки
02.03.2023 в 10:43
В Бурятии и Иркутской области усилят надзор за выездом машин на лед Байкала
02.03.2023 в 10:43
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
02.03.2023 в 09:46
В Бурятии бездомный обокрал приютивших его монахов
02.03.2023 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
Эта модификации известной машины Камова готовится к выпуску на У-УАЗ
02.03.2023 в 09:46
Дан старт приёму заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу
До 30 млн рублей может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение производства
01.03.2023 в 19:06
ВСЖД установит на вокзалах 13 новых интерактивных справочных
Видеотерминалы пользуются высоким спросом у пассажиров железной дороги
01.03.2023 в 14:52
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
01.03.2023 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru