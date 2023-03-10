Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в строительной выставке

Приём заявок на участие в выставке до 15 марта 2023 г. Форма заявки размещена на официальном сайте центра «Мой бизнес».





Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на межрегиональной строительной выставке «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение». Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».- Центр поддержки предпринимательства берёт на себя оплату стоимости участия в выставке, в которую входит: оборудованная выставочная площадь (стенки с 3-х сторон, стол, 2 стула, фризовая надпись, мусорная корзина, электропитание 220 В) возможная площадь - 4 кв.м., регистрационный сбор за каждого участника (общая реклама выставки в СМИ, участие в официальном каталоге выставки, изготовление бейджей) Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия. Количество выставочных мест ограничено – 12 единиц, - рассказала Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».Межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» пройдет в Улан Удэ с 5 по 7 апреля в ФСК.На выставке будут представлены следующие разделы:- Новые строительные технологии и материалы, отделочные материалы- Оборудование, техника- Водоснабжение, водоотведение- Энергосберегающие технологии и материалы- Недвижимость- Инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ- Системы автоматизации- Мебель, Деревообработка, лесная промышленность- Техмашэкспо: спецтехника, строительные и дорожные машины, запчасти, автомасла, запчасти и комплектующие- Логистика, транспорт, склад- Добывающая и перерабатывающая промышленность- Системы безопасности и охраны, пожаротушения, видеонаблюдение- Спецодежда- Банковские услуги, кредитование, ипотека, страхование и многое другое...Заполненную заявку на оказание услуги с документами необходимо подать в оригинале в центр предпринимательства «Мой бизнес» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65). В заявке необходимо указать ссылку на сайт или социальные сети с возможностью просмотра Вашей продукции, товаров, услуг.Телефон горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 800 30 30 123Отметим, межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» является одной из крупнейших площадок расширения торгово-экономических, научно-технических связей и сотрудничества и собирает множество известных российских компаний. Мероприятие проходит ежегодно с 2010 года.