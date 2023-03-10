Экономика и бизнес 10.03.2023 в 16:11
Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в строительной выставке
Она пройдет в ФСК Улан Удэ с 5 по 7 апреля
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на межрегиональной строительной выставке «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение». Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- Центр поддержки предпринимательства берёт на себя оплату стоимости участия в выставке, в которую входит: оборудованная выставочная площадь (стенки с 3-х сторон, стол, 2 стула, фризовая надпись, мусорная корзина, электропитание 220 В) возможная площадь - 4 кв.м., регистрационный сбор за каждого участника (общая реклама выставки в СМИ, участие в официальном каталоге выставки, изготовление бейджей) Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия. Количество выставочных мест ограничено – 12 единиц, - рассказала Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» пройдет в Улан Удэ с 5 по 7 апреля в ФСК.
На выставке будут представлены следующие разделы:
- Новые строительные технологии и материалы, отделочные материалы
- Оборудование, техника
- Водоснабжение, водоотведение
- Энергосберегающие технологии и материалы
- Недвижимость
- Инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ
- Системы автоматизации
- Мебель, Деревообработка, лесная промышленность
- Техмашэкспо: спецтехника, строительные и дорожные машины, запчасти, автомасла, запчасти и комплектующие
- Логистика, транспорт, склад
- Добывающая и перерабатывающая промышленность
- Системы безопасности и охраны, пожаротушения, видеонаблюдение
- Спецодежда
- Банковские услуги, кредитование, ипотека, страхование и многое другое...
Заполненную заявку на оказание услуги с документами необходимо подать в оригинале в центр предпринимательства «Мой бизнес» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65). В заявке необходимо указать ссылку на сайт или социальные сети с возможностью просмотра Вашей продукции, товаров, услуг.
Телефон горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 800 30 30 123
Отметим, межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» является одной из крупнейших площадок расширения торгово-экономических, научно-технических связей и сотрудничества и собирает множество известных российских компаний. Мероприятие проходит ежегодно с 2010 года.
Возрастное ограничение: 6+
- Центр поддержки предпринимательства берёт на себя оплату стоимости участия в выставке, в которую входит: оборудованная выставочная площадь (стенки с 3-х сторон, стол, 2 стула, фризовая надпись, мусорная корзина, электропитание 220 В) возможная площадь - 4 кв.м., регистрационный сбор за каждого участника (общая реклама выставки в СМИ, участие в официальном каталоге выставки, изготовление бейджей) Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия. Количество выставочных мест ограничено – 12 единиц, - рассказала Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» пройдет в Улан Удэ с 5 по 7 апреля в ФСК.
На выставке будут представлены следующие разделы:
- Новые строительные технологии и материалы, отделочные материалы
- Оборудование, техника
- Водоснабжение, водоотведение
- Энергосберегающие технологии и материалы
- Недвижимость
- Инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ
- Системы автоматизации
- Мебель, Деревообработка, лесная промышленность
- Техмашэкспо: спецтехника, строительные и дорожные машины, запчасти, автомасла, запчасти и комплектующие
- Логистика, транспорт, склад
- Добывающая и перерабатывающая промышленность
- Системы безопасности и охраны, пожаротушения, видеонаблюдение
- Спецодежда
- Банковские услуги, кредитование, ипотека, страхование и многое другое...
Приём заявок на участие в выставке до 15 марта 2023 г. Форма заявки размещена на официальном сайте центра «Мой бизнес».
Телефон горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 800 30 30 123
Отметим, межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2023» является одной из крупнейших площадок расширения торгово-экономических, научно-технических связей и сотрудничества и собирает множество известных российских компаний. Мероприятие проходит ежегодно с 2010 года.
Возрастное ограничение: 6+
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