Экономика и бизнес 13.03.2023 в 17:29
Ремесленников Бурятии приглашают принять участие в международной выставке-ярмарке
Выставка пройдет в Москве на площадке ВДНХ
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» приглашает ремесленников Бурятии принять участие в XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023».
Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на международную выставку. Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма обеспечивает участие мастеров НХП в выставке с оплатой оргвзноса и предоставлением оборудованной выставочной площади. Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, занятые в сфере народно-художественных промыслов, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов «Мой бизнес».
На XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023», которая пройдет в Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ, будут представлены следующие направления:
Тематические разделы выставки:
- Национальные художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- Авторские работы мастеров и художников России;
- Традиционная национальная одежда народов крайнего Севера;
- Сувениры, подарки;
- Экологически чистые продукты питания;
- Этнографический туризм;
- Национальные жилища коренных северных народов;
- Национальные, традиционные и современные блюда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- Продукция общин коренных малочисленных народов Севера.
Культурная программа выставки-ярмарки:
- XVIII Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА»;
- Фестиваль этнического костюма народов Севера «ПОЛЯРНЫЙ СТИЛЬ»;
- Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА».
Подать заявки можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65. Приём заявок до 15 марта.
Отметим, выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — знаковое мероприятие, направленное на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В мероприятии примут участие более 500 мастеров традиционных и художественных промыслов, профессиональных и самодеятельных артистов, представителей общин и органов государственной власти.
Возрастное ограничение: 6+
Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на международную выставку. Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма обеспечивает участие мастеров НХП в выставке с оплатой оргвзноса и предоставлением оборудованной выставочной площади. Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, занятые в сфере народно-художественных промыслов, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов «Мой бизнес».
На XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023», которая пройдет в Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ, будут представлены следующие направления:
Тематические разделы выставки:
- Национальные художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- Авторские работы мастеров и художников России;
- Традиционная национальная одежда народов крайнего Севера;
- Сувениры, подарки;
- Экологически чистые продукты питания;
- Этнографический туризм;
- Национальные жилища коренных северных народов;
- Национальные, традиционные и современные блюда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- Продукция общин коренных малочисленных народов Севера.
Культурная программа выставки-ярмарки:
- XVIII Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА»;
- Фестиваль этнического костюма народов Севера «ПОЛЯРНЫЙ СТИЛЬ»;
- Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА».
Подать заявки можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65. Приём заявок до 15 марта.
Отметим, выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — знаковое мероприятие, направленное на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В мероприятии примут участие более 500 мастеров традиционных и художественных промыслов, профессиональных и самодеятельных артистов, представителей общин и органов государственной власти.
Возрастное ограничение: 6+
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