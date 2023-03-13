Ремесленников Бурятии приглашают принять участие в международной выставке-ярмарке

Центр «Мой бизнес» приглашает ремесленников Бурятии принять участие в XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023».Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на международную выставку. Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».- Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма обеспечивает участие мастеров НХП в выставке с оплатой оргвзноса и предоставлением оборудованной выставочной площади. Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, занятые в сфере народно-художественных промыслов, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов «Мой бизнес».На XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023», которая пройдет в Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ, будут представлены следующие направления:- Национальные художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;- Авторские работы мастеров и художников России;- Традиционная национальная одежда народов крайнего Севера;- Сувениры, подарки;- Экологически чистые продукты питания;- Этнографический туризм;- Национальные жилища коренных северных народов;- Национальные, традиционные и современные блюда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;- Продукция общин коренных малочисленных народов Севера.- XVIII Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА»;- Фестиваль этнического костюма народов Севера «ПОЛЯРНЫЙ СТИЛЬ»;- Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА».Подать заявки можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65. Приём заявок до 15 марта.Отметим, выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — знаковое мероприятие, направленное на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В мероприятии примут участие более 500 мастеров традиционных и художественных промыслов, профессиональных и самодеятельных артистов, представителей общин и органов государственной власти.