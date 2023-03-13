Экономика и бизнес 13.03.2023 в 17:29

Ремесленников Бурятии приглашают принять участие в международной выставке-ярмарке

Выставка пройдет в Москве на площадке ВДНХ
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Текст: Иван Иванов
Ремесленников Бурятии приглашают принять участие в международной выставке-ярмарке
Центр «Мой бизнес» приглашает ремесленников Бурятии принять участие в XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023».

Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на предоставление выставочных площадей на международную выставку. Такая мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма обеспечивает участие мастеров НХП в выставке с оплатой оргвзноса и предоставлением оборудованной выставочной площади. Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, занятые в сфере народно-художественных промыслов, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов «Мой бизнес».

На XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - Мастера и художники России - 2023», которая пройдет в Москве с 28 апреля по 2 мая на площадке ВДНХ, будут представлены следующие направления:

Тематические разделы выставки:

- Национальные художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- Авторские работы мастеров и художников России;

- Традиционная национальная одежда народов крайнего Севера;

- Сувениры, подарки;

- Экологически чистые продукты питания;

- Этнографический туризм;

- Национальные жилища коренных северных народов;

- Национальные, традиционные и современные блюда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- Продукция общин коренных малочисленных народов Севера.

Культурная программа выставки-ярмарки:

- XVIII Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА»;

- Фестиваль этнического костюма народов Севера «ПОЛЯРНЫЙ СТИЛЬ»;

- Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА».

Подать заявки можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65. Приём заявок до 15 марта.

Отметим, выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — знаковое мероприятие, направленное на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В мероприятии примут участие более 500 мастеров традиционных и художественных промыслов, профессиональных и самодеятельных артистов, представителей общин и органов государственной власти.

Возрастное ограничение: 6+
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