Экономика и бизнес 15.03.2023 в 16:43

МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ

Теперь они смогут без ограничений смотреть фильмы и звонить по видеосвязи
A- A+
Текст: Константин Воронов
МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ
В преддверии дачного сезона МегаФон модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ. Инженеры компании запустили слой LTE и увеличили скорость интернета до 20 Мбит/сек.

Как сообщили в пресс-службе компании, после модернизации телеком-инфраструктуры на этой территории жители региона могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным интернетом в сетях четвертого поколения. Благодаря расширению емкости сети большее количество абонентов смогут единовременно использовать цифровые сервисы, при этом качество соединения останется высоким. Улучшения также расширили возможности «цифровых» звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

В зимнее время в пригороде Улан-Удэ на постоянной основе проживает не так много абонентов, но с началом весны нагрузка на сеть существенно увеличивается. В Петуховку, Мостовое, садовые товарищества «Колос», «Юбилейный», «Лесовод» и другие приезжают владельцы участков, некоторые проводят в пригороде практически весь весенне-летний период. Сейчас они смогут без ограничений общаться в мессенджерах, смотреть фильмы, звонить по видеосвязи на новой комфортной скорости.

Как отметили в компании, улучшение качества мобильного интернета и голосовой связи почувствуют и автопутешественники. В зону покрытия нового слоя LTE включен участок федеральной трассы «Байкал».

«МегаФон продолжает модернизацию телеком-инфраструктуры в республике. Мы проводим предварительный анализ загрузки сети и выявляем сложные участки, где необходимо провести улучшение. Благодаря установке дополнительного оборудования в пригороде Улан-Удэ появилась связь 4G с высокой скоростью мобильного интернета», –сообщила директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
связь

Все новости

В Улан-Удэ перекроют переправу в Мостовой
15.03.2023 в 17:32
Жительница Улан-Удэ получила штраф за насилие, примененное к сотруднику Росгвардии
15.03.2023 в 17:16
Верховный суд Бурятии отправил жестокого убийцу на 16 лет в колонию строгого режима
15.03.2023 в 16:51
МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ
15.03.2023 в 16:43
Трутнев: «Мы все вместе боремся за независимость нашей страны»
15.03.2023 в 16:38
Министерство обороны рассказало о награждении военного из Бурятии
15.03.2023 в 16:14
В Улан-Удэ будут судить группу сбытчиков «скорости»
15.03.2023 в 15:53
Житель Улан-Удэ похитил пистолет, чтобы стрелять по мешающим ему собакам
15.03.2023 в 15:40
В Бурятии приставы 16 марта примут участников СВО и их членов их семей
15.03.2023 в 15:35
Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО
15.03.2023 в 15:10
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
Труба пойдет в Улан-Удэ от Наушек
Генеральная схема газификации Бурятии и Забайкальского края актуализируется
15.03.2023 в 14:31
«Газпром» даст газ в Забайкалье и Бурятию к 2029-2030 годам
Если инвестиционное решение по «Силе Сибири – 2» будет принято в 2023 году

15.03.2023 в 01:52
У-УАЗ заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3
Директор авиазавода рассказал Путину о контрактах на вертолеты
15.03.2023 в 01:21
Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод
В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства ознакомился с деятельностью У-УАЗ
14.03.2023 в 21:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru