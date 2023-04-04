Экономика и бизнес 04.04.2023 в 10:53

Монголия готова поставлять тонкорунную шерсть в Бурятию

Это позволит нарастить производство на Байкальском текстильном комбинате
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Текст: Константин Воронов
Монголия готова поставлять тонкорунную шерсть в Бурятию
Монголия готова поставлять тонкорунную шерсть в Бурятию, сообщила министр соседнего государства, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска госпожа Хурэлбаатарын Булгантуяа во время посещения Промышленного парка республики 3 апреля.

- Сегодня мы с губернаторами всех аймаков познакомились с местным производством. Сейчас у правительства Монголии новая политика, поэтому сегодня мы интересуемся проектами. Монголия занимает 2-е место в мире по производству кашемира. Сотрудники ваших текстильных компаний побывали в шести компаниях по производству кашемира в Улан-Баторе, познакомились и готовы сотрудничать с нами, и мы тоже готовы сотрудничать. Сейчас у нас основная задача – подобрать подходящую по характеристикам овечью шерсть, - отметила госпожа Булгантуяа.


Байкальский текстильный комбинат является резидентом Промышленного парка Бурятии и единственным предприятием в Сибири и на Дальнем Востоке, которое занимается производством суровой и крашенной шерстяной пряжи для трикотажных фабрик России. В своем производстве предприятие использует тонкорунную шерсть, также в планах – добавление в производство кашемира.

- Сегодня мы с монгольскими гостями посетили наш текстильный комбинат, и производство вызвало большой интерес, потому что на территории Монголии в Селенгинском аймаке есть тонкорунное овцеводство, и они готовы поставлять продукцию. На сегодняшний день запас составляет 1000 тонн шерсти. Также в Хубсугульском аймаке есть ячья, козья и овечья шерсть. Данный комбинат может производить до 20 тонн пряжи ежемесячно, сегодня производство поменьше - около 5 тонн. Шерсть у нас привозная. Если мы наладим хорошее сотрудничество с монгольской стороной, я думаю, комбинат будет обеспечен сырьем, - отметил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Галсан Дареев.


Он также подчеркнул, что республика наращивает собственное производство тонкорунной шерсти, работа в этом направлении ведется. В прошлом году, спустя долгие годы, в Бурятии возобновили практику искусственного осеменения. Для этого специально привезли семя высокопроизводительных австралийских баран-мериносов из Забайкальского края.

Напомним, монгольская делегация прибыла в Бурятию на заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая проходит в Улан-Удэ в эти дни.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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