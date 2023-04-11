В Бурятии усилилось давление на бизнес

Бурятия ухудшила свои позиции во всероссийском рейтинге давления на бизнес, сообщил на совещании в Хурале Уполномоченный по правам предпринимателей в республике Чингис Матхеев.«До 2021 года была хорошая динамика. И вот в 2022 году у нас по основным федеральным контрольно-надзорным органам пошло снижение в рамках нашего места по России. В рамках работы с исполняющим обязанности прокурора республики Михаилом Филичевым уже неоднократно проводились совещания – и перед Новым годом и в этом году. Стоит задача, чтобы контрольно-надзорные органы более тщательно профилактировали. Думаю, в середине года мы уже подведем итог», - рассказал Чингис Матхеев.На фоне грустной картины усиления административного давления в Бурятии сократилось количество юридических лиц. Число же индивидуальных предпринимателей не уменьшается.«Мы консультировались с налоговой. Она указывает, что, начиная с 2020 года, у нас очень плотно регистрировались предприятия с Монголии, которые занимаются сетевым маркетингом. Сейчас, по информации налоговой, в Монголии открылись соответствующие представительства. И монголы здесь закрыли предприятия», - отметил уполномоченный.Другая причина снижения количества юрлиц – активное развитие института самозанятых.Фото: «Номер один»