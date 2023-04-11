Экономика и бизнес 11.04.2023 в 15:06

В Бурятии усилилось давление на бизнес

На этом фоне в республике сокращается число юрлиц
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии усилилось давление на бизнес
Бурятия ухудшила свои позиции во всероссийском рейтинге давления на бизнес, сообщил на совещании в Хурале Уполномоченный по правам предпринимателей в республике Чингис Матхеев.

«До 2021 года была хорошая динамика. И вот в 2022 году у нас по основным федеральным контрольно-надзорным органам пошло снижение в рамках нашего места по России. В рамках работы с исполняющим обязанности прокурора республики Михаилом Филичевым уже неоднократно проводились совещания – и перед Новым годом и в этом году. Стоит задача, чтобы контрольно-надзорные органы более тщательно профилактировали. Думаю, в середине года мы уже подведем итог», - рассказал Чингис Матхеев.

На фоне грустной картины усиления административного давления в Бурятии сократилось количество юридических лиц. Число же индивидуальных предпринимателей не уменьшается.

«Мы консультировались с налоговой. Она указывает, что, начиная с 2020 года, у нас очень плотно регистрировались предприятия с Монголии, которые занимаются сетевым маркетингом. Сейчас, по информации налоговой, в Монголии открылись соответствующие представительства. И монголы здесь закрыли предприятия», - отметил уполномоченный.

Другая причина снижения количества юрлиц – активное развитие института самозанятых.

Фото: «Номер один»
Теги
бизнес

Все новости

Сельхозпредприятия Бурятии могут получить поддержку на продвижение своей продукции в интернете
11.04.2023 в 15:46
В Улан-Удэ идет подготовка к летней оздоровительной кампании
11.04.2023 в 15:32
В Бурятии назвали лучшие и худшие районы в сфере предпринимательства
11.04.2023 в 15:19
В Бурятии усилилось давление на бизнес
11.04.2023 в 15:06
За смерть девочки, разбившейся на самокате в детсаду, никого не накажут
11.04.2023 в 14:41
В Бурятии рассказали о результатах исследования «кровавой» воды
11.04.2023 в 14:11
В Забайкалье частично запустили движение для большегрузов и автобусов на трассе «Амур»
11.04.2023 в 13:51
В Бурятии зарегистрирован новый случай бешенства
11.04.2023 в 13:46
В Улан-Удэ начался ремонт сквера «Яблоневый»
11.04.2023 в 12:55
В Бурятии растет погрузка каменного угля
11.04.2023 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
В Бурятии назвали лучшие и худшие районы в сфере предпринимательства
Муниципалитеты оценивали по десяти показателям
11.04.2023 в 15:19
В Бурятии растет погрузка каменного угля
В первые три месяца года она выросла на 14,1%, рост фиксируется и по другим грузам
11.04.2023 в 11:43
Энергетики Бурятии учатся работать под напряжением до 1000 вольт
Это позволяет проводить ремонт электросетей без отключения потребителей
11.04.2023 в 11:26
«Деревянные дома убираем и все застраиваем»
Экспертное управление президента России контролирует реализацию мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска
11.04.2023 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru