Экономика и бизнес 28.04.2023 в 11:53
Предприниматели Бурятии могут получить лицензии на продажу алкогольной продукции через Госуслуги
Право продавать крепкий алкоголь и получить лицензию могут только юридические лица
Текст: Иван Иванов
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия напоминает организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, о возможности подачи заявления на выдачу, переоформление, продление или досрочное прекращений лицензий в форме электронного документа с использованием Госуслуг.
Право продавать крепкий алкоголь и получить лицензию могут только юридические лица. Важно, чтобы помещения были в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде на срок на год и более.
Роль играет местоположение и удалённость от других зданий. Нельзя продавать алкоголь на территориях, прилегающих к образовательным организациям, медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам и аэропортам. Предусмотрены расстояние от входа в объект торговли (объект общественного питания) до границ прилегающих территорий таких учреждений. Способ расчета и расстояния установлен нормативно-правовыми актами каждого муниципального образования. Ознакомиться с ними можно на сайте Минпромторга Бурятии по ссылке.
Как отметили в министерстве, без лицензии можно продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, пуаре. Все остальные виды алкоголя могут продавать только юридические лица и исключительно по лицензии. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие незаконную розничную продажу алкогольной продукции, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Фото: скриншот сайта
Право продавать крепкий алкоголь и получить лицензию могут только юридические лица. Важно, чтобы помещения были в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде на срок на год и более.
Роль играет местоположение и удалённость от других зданий. Нельзя продавать алкоголь на территориях, прилегающих к образовательным организациям, медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам и аэропортам. Предусмотрены расстояние от входа в объект торговли (объект общественного питания) до границ прилегающих территорий таких учреждений. Способ расчета и расстояния установлен нормативно-правовыми актами каждого муниципального образования. Ознакомиться с ними можно на сайте Минпромторга Бурятии по ссылке.
Как отметили в министерстве, без лицензии можно продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, пуаре. Все остальные виды алкоголя могут продавать только юридические лица и исключительно по лицензии. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие незаконную розничную продажу алкогольной продукции, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Фото: скриншот сайта