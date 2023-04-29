Экономика и бизнес 29.04.2023 в 07:00
ТГК-14 проявила щедрость, но не к потребителям
Монополист, жалующийся на дефицит денег, решил занять 240 млн рублей своему же учредителю
Текст: Дмитрий Родионов
Как известно, тепловые сети в Бурятии сильно изношены. Оборудование тоже отчасти дышит на ладан, из-за чего зимой время от времени происходят крупные аварии. Исправить ситуацию, по словам ТГК-14, нельзя – нет денег. Впрочем, когда речь заходит о странных схемах, то средства находятся. Так, недавно монополист согласился выдать заем в размере 240 млн рублей АО «ДУК» («Дальневосточная управляющая компания»). Которая, к слову, не так давно купила контрольный пакет ТГК-14.
Темная лошадка
Начало 2022 года для коммунальной сферы ознаменовалось двумя большими событиями: большой аварией на ТЭЦ, из-за которой город едва не замер в разгар морозов. И сменой собственника ТГК-14.
До этого момента акциями теплового монополиста владели РЖД и НПФ «Благосостояние». Однако этот актив в какой-то момент перестал казаться им прибыльным и перспективным, и они решили от него избавиться. Что оказалось непросто - в течение нескольких лет не находились желающие приобрести проблемную компанию с не очень хорошей репутацией и изношенной инфраструктурой.
И вот в январе 2022 года стало известно, что желающий все же нашелся - малоизвестная энергетическая фирма АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) выкупила 92,2% акций. Впрочем, в определенных кругах хорошо известна фамилия единственного владельца этой конторы – Виктора Мясника, ранее бывшего директором ТГК-14, а также занимавшего должность вице-губернатора Приморского края по энергетике и руководившего дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации РЖД.
Каковы истинные причины покупки столь проблемного актива, неизвестно. Конечно, есть вероятность, что люди с энергетическим прошлым и набором знаний увидели перспективы развития тепловой отрасли в Бурятии и Забайкалье. Но есть и другие, более печальные варианты.
Дойная корова
Некоторый пессимизм относительно планов новых собственников вызывает недавняя сделка между ТГК-14 и ее новым хозяином – АО «ДУК». По ней тепловая компания занимает своему учредителю 240 млн рублей. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2032 года под 0,05% годовых. Весьма выгодные условия, учитывая процентные ставки в банках, которые выше в десятки раз.
Но какова же цель этого странного шага? Дело в том, что ДУК покупала ТГК-14 не за свои кровные – для этого пришлось брать кредит в Промсвязьбанке. А теперь настала пора его гасить. И тут на помощь пришел приобретенный актив.
И снова возникают вопросы: что это за компания такая, которая умудрилась приобрести крупного теплового монополиста, при этом не имея за душой ничего, кроме 10 тыс. рублей уставного капитала?
Впрочем, это далеко не первая подобная сделка с ТГК-14: выкачивать деньги из своего актива АО «ДУК» начало еще в прошлом году. Так, в июне собрание акционеров одобрило аналогичный заем на выплату банковских процентов с лимитом в 350 млн рублей, причем на этом же собрании принято решение о выдаче АО «ДУК» еще двух займов: на 62,901 млн рублей - для выкупа акций миноритарных акционеров, а также займа на 3 млрд 192 млн рублей - на погашение долга по кредитному договору АО «ДУК», заключенному с Промсвязьбанком.
Дальше – больше. Решениями того же собрания ТГК-14 отдала Промсвязьбанку под залог свое имущество на 6,4 млрд рублей, в том числе комплекс зданий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а также Тимлюйскую ТЭЦ.
Кроме того, ТГК-14 платила АО «ДУК» и по другим договорам. Например, 120 млн рублей должны были перечислить в 2022 году за «консультационные услуги». Это решение также получило одобрение акционеров.
Энергетические флешбэки
Выглядит все это, с одной стороны, крайне сомнительно, а с другой – очень знакомо. Вспоминается история «Бурятэнергосбыта» - гарантирующего поставщика электричества, который обанкротился, оставив за собой миллиардные долги. А начиналось все примерно так же: «Бурятэнергосбыт» с мая 2010 по 2011 год раздал кредитов и займов на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В том числе кредиты своим же акционерам, например, «Энергостриму», «Стройэксперту». Совсем экзотичны были кредиты «Футбольному клубу «Динамо-Брянск», «Тульской сбытовой компании», «Новгородской сбытовой компании».
В том случае это было банальным выводом денег, чтобы спасти их от рук кредиторов.
Конечно, мы не возьмемся судить о том, насколько реально повторение сценария «Бурятэнергосбыта» в случае с ТГК-14. Но это объяснило бы довольно странное приобретение в столь непростой для компании период.
Ведь помимо крупных аварий и прочего монополист в последнее время находился еще и под давлением властей. Так, рабочая группа по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг на территории Улан-Удэ в прошлом году выяснила несколько моментов. Во-первых, договор между городом и компанией – кабальный для Улан-Удэ и его надо переделывать в пользу столицы. Во-вторых, ТГК-14 не выполняет его условия. Например, не достигает установленного уровня количества отказов на километр теплосетей. Так, за период 2017 - 2020 гг. фактический показатель примерно в три раза ниже запланированного. При этом количество технологических отключений в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом с 563 до 586.
Кроме того, не выполняются в полном объеме мероприятия по ремонту в рамках инвестиционной программы. Например, в 2016 году не выполнены мероприятия на сумму 94,445 млн рублей, в 2017-м - на 31,271 млн рублей, в 2018-м - на 473,514 млн рублей. Технологические потери к 2020 году должны были составить 16,12%, вместо этого – 20,66%. И это далеко не все.
В общем, в сфере ЖКХ запахло жареным, и в этот момент внезапно «нарисовалось» АО «ДУК». Конечно, власти предположили, что новый собственник сейчас поставит компанию на правильные рельсы, начнет инвестировать в коммунальное хозяйство и наконец ТГК-14 начнет выполнять свои обязательства в полном объеме. Но по факту происходит лишь выкачивание денег из компании.
Сомнения в обоснованности
Пока что эксперты в Бурятии высказываются на этот счет с некой настороженностью. К примеру, депутат улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков усомнился в том, что тепловой монополист может себе позволить такие займы.
- У ТГК-14 есть обязательства по подготовке к зиме, это дорогостоящие мероприятия. Реализация концессионного соглашения по строительству теплотрассы в направлении Стеклозавода - тоже нужно несколько сотен миллионов. Сомнительно, что у компании есть финансовые излишки, которые можно кому-то занять, - заявил он.
Константин Олзоев, заместитель председателя комитета по экономике Народного Хурала, сообщил, что «в случае обнаружения необоснованных трат у компаний, занимающих доминирующее положение на рынке региона, регулирующие и надзорные органы должны дать принципиальную оценку данным фактам».
По его словам, в компании работают и получают зарплаты свои работники и платить такие гигантские суммы за «консультации», мягко говоря, неразумно с точки зрения обоснованности формирования тарифа.
Пресс-служба ТГК-14, в свою очередь, не смогла оперативно ответить на наш запрос.
Остается надеяться, что политика нового собственника ТГК-14 не приведет к «тепловому» коллапсу и жителям Бурятии не доведется замерзать в своих квартирах из-за чьей-то жадности.
Фото: «Номер один»
Темная лошадка
Начало 2022 года для коммунальной сферы ознаменовалось двумя большими событиями: большой аварией на ТЭЦ, из-за которой город едва не замер в разгар морозов. И сменой собственника ТГК-14.
До этого момента акциями теплового монополиста владели РЖД и НПФ «Благосостояние». Однако этот актив в какой-то момент перестал казаться им прибыльным и перспективным, и они решили от него избавиться. Что оказалось непросто - в течение нескольких лет не находились желающие приобрести проблемную компанию с не очень хорошей репутацией и изношенной инфраструктурой.
И вот в январе 2022 года стало известно, что желающий все же нашелся - малоизвестная энергетическая фирма АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) выкупила 92,2% акций. Впрочем, в определенных кругах хорошо известна фамилия единственного владельца этой конторы – Виктора Мясника, ранее бывшего директором ТГК-14, а также занимавшего должность вице-губернатора Приморского края по энергетике и руководившего дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации РЖД.
Каковы истинные причины покупки столь проблемного актива, неизвестно. Конечно, есть вероятность, что люди с энергетическим прошлым и набором знаний увидели перспективы развития тепловой отрасли в Бурятии и Забайкалье. Но есть и другие, более печальные варианты.
Дойная корова
Некоторый пессимизм относительно планов новых собственников вызывает недавняя сделка между ТГК-14 и ее новым хозяином – АО «ДУК». По ней тепловая компания занимает своему учредителю 240 млн рублей. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2032 года под 0,05% годовых. Весьма выгодные условия, учитывая процентные ставки в банках, которые выше в десятки раз.
Но какова же цель этого странного шага? Дело в том, что ДУК покупала ТГК-14 не за свои кровные – для этого пришлось брать кредит в Промсвязьбанке. А теперь настала пора его гасить. И тут на помощь пришел приобретенный актив.
И снова возникают вопросы: что это за компания такая, которая умудрилась приобрести крупного теплового монополиста, при этом не имея за душой ничего, кроме 10 тыс. рублей уставного капитала?
Впрочем, это далеко не первая подобная сделка с ТГК-14: выкачивать деньги из своего актива АО «ДУК» начало еще в прошлом году. Так, в июне собрание акционеров одобрило аналогичный заем на выплату банковских процентов с лимитом в 350 млн рублей, причем на этом же собрании принято решение о выдаче АО «ДУК» еще двух займов: на 62,901 млн рублей - для выкупа акций миноритарных акционеров, а также займа на 3 млрд 192 млн рублей - на погашение долга по кредитному договору АО «ДУК», заключенному с Промсвязьбанком.
Дальше – больше. Решениями того же собрания ТГК-14 отдала Промсвязьбанку под залог свое имущество на 6,4 млрд рублей, в том числе комплекс зданий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а также Тимлюйскую ТЭЦ.
Кроме того, ТГК-14 платила АО «ДУК» и по другим договорам. Например, 120 млн рублей должны были перечислить в 2022 году за «консультационные услуги». Это решение также получило одобрение акционеров.
Энергетические флешбэки
Выглядит все это, с одной стороны, крайне сомнительно, а с другой – очень знакомо. Вспоминается история «Бурятэнергосбыта» - гарантирующего поставщика электричества, который обанкротился, оставив за собой миллиардные долги. А начиналось все примерно так же: «Бурятэнергосбыт» с мая 2010 по 2011 год раздал кредитов и займов на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В том числе кредиты своим же акционерам, например, «Энергостриму», «Стройэксперту». Совсем экзотичны были кредиты «Футбольному клубу «Динамо-Брянск», «Тульской сбытовой компании», «Новгородской сбытовой компании».
В том случае это было банальным выводом денег, чтобы спасти их от рук кредиторов.
Конечно, мы не возьмемся судить о том, насколько реально повторение сценария «Бурятэнергосбыта» в случае с ТГК-14. Но это объяснило бы довольно странное приобретение в столь непростой для компании период.
Ведь помимо крупных аварий и прочего монополист в последнее время находился еще и под давлением властей. Так, рабочая группа по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг на территории Улан-Удэ в прошлом году выяснила несколько моментов. Во-первых, договор между городом и компанией – кабальный для Улан-Удэ и его надо переделывать в пользу столицы. Во-вторых, ТГК-14 не выполняет его условия. Например, не достигает установленного уровня количества отказов на километр теплосетей. Так, за период 2017 - 2020 гг. фактический показатель примерно в три раза ниже запланированного. При этом количество технологических отключений в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом с 563 до 586.
Кроме того, не выполняются в полном объеме мероприятия по ремонту в рамках инвестиционной программы. Например, в 2016 году не выполнены мероприятия на сумму 94,445 млн рублей, в 2017-м - на 31,271 млн рублей, в 2018-м - на 473,514 млн рублей. Технологические потери к 2020 году должны были составить 16,12%, вместо этого – 20,66%. И это далеко не все.
В общем, в сфере ЖКХ запахло жареным, и в этот момент внезапно «нарисовалось» АО «ДУК». Конечно, власти предположили, что новый собственник сейчас поставит компанию на правильные рельсы, начнет инвестировать в коммунальное хозяйство и наконец ТГК-14 начнет выполнять свои обязательства в полном объеме. Но по факту происходит лишь выкачивание денег из компании.
Сомнения в обоснованности
Пока что эксперты в Бурятии высказываются на этот счет с некой настороженностью. К примеру, депутат улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков усомнился в том, что тепловой монополист может себе позволить такие займы.
- У ТГК-14 есть обязательства по подготовке к зиме, это дорогостоящие мероприятия. Реализация концессионного соглашения по строительству теплотрассы в направлении Стеклозавода - тоже нужно несколько сотен миллионов. Сомнительно, что у компании есть финансовые излишки, которые можно кому-то занять, - заявил он.
Константин Олзоев, заместитель председателя комитета по экономике Народного Хурала, сообщил, что «в случае обнаружения необоснованных трат у компаний, занимающих доминирующее положение на рынке региона, регулирующие и надзорные органы должны дать принципиальную оценку данным фактам».
По его словам, в компании работают и получают зарплаты свои работники и платить такие гигантские суммы за «консультации», мягко говоря, неразумно с точки зрения обоснованности формирования тарифа.
Пресс-служба ТГК-14, в свою очередь, не смогла оперативно ответить на наш запрос.
Остается надеяться, что политика нового собственника ТГК-14 не приведет к «тепловому» коллапсу и жителям Бурятии не доведется замерзать в своих квартирах из-за чьей-то жадности.
Фото: «Номер один»
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