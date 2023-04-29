ТГК-14 проявила щедрость, но не к потребителям

Как известно, тепловые сети в Бурятии сильно изношены. Оборудование тоже отчасти дышит на ладан, из-за чего зимой время от времени происходят крупные аварии. Исправить ситуацию, по словам ТГК-14, нельзя – нет денег. Впрочем, когда речь заходит о странных схемах, то средства находятся. Так, недавно монополист согласился выдать заем в размере 240 млн рублей АО «ДУК» («Дальневосточная управляющая компания»). Которая, к слову, не так давно купила контрольный пакет ТГК-14.Начало 2022 года для коммунальной сферы ознаменовалось двумя большими событиями: большой аварией на ТЭЦ, из-за которой город едва не замер в разгар морозов. И сменой собственника ТГК-14.До этого момента акциями теплового монополиста владели РЖД и НПФ «Благосостояние». Однако этот актив в какой-то момент перестал казаться им прибыльным и перспективным, и они решили от него избавиться. Что оказалось непросто - в течение нескольких лет не находились желающие приобрести проблемную компанию с не очень хорошей репутацией и изношенной инфраструктурой.И вот в январе 2022 года стало известно, что желающий все же нашелся - малоизвестная энергетическая фирма АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) выкупила 92,2% акций. Впрочем, в определенных кругах хорошо известна фамилия единственного владельца этой конторы – Виктора Мясника, ранее бывшего директором ТГК-14, а также занимавшего должность вице-губернатора Приморского края по энергетике и руководившего дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации РЖД.Каковы истинные причины покупки столь проблемного актива, неизвестно. Конечно, есть вероятность, что люди с энергетическим прошлым и набором знаний увидели перспективы развития тепловой отрасли в Бурятии и Забайкалье. Но есть и другие, более печальные варианты.Некоторый пессимизм относительно планов новых собственников вызывает недавняя сделка между ТГК-14 и ее новым хозяином – АО «ДУК». По ней тепловая компания занимает своему учредителю 240 млн рублей. Заем предоставлен на срок до 31 декабря 2032 года под 0,05% годовых. Весьма выгодные условия, учитывая процентные ставки в банках, которые выше в десятки раз.Но какова же цель этого странного шага? Дело в том, что ДУК покупала ТГК-14 не за свои кровные – для этого пришлось брать кредит в Промсвязьбанке. А теперь настала пора его гасить. И тут на помощь пришел приобретенный актив.И снова возникают вопросы: что это за компания такая, которая умудрилась приобрести крупного теплового монополиста, при этом не имея за душой ничего, кроме 10 тыс. рублей уставного капитала?Впрочем, это далеко не первая подобная сделка с ТГК-14: выкачивать деньги из своего актива АО «ДУК» начало еще в прошлом году. Так, в июне собрание акционеров одобрило аналогичный заем на выплату банковских процентов с лимитом в 350 млн рублей, причем на этом же собрании принято решение о выдаче АО «ДУК» еще двух займов: на 62,901 млн рублей - для выкупа акций миноритарных акционеров, а также займа на 3 млрд 192 млн рублей - на погашение долга по кредитному договору АО «ДУК», заключенному с Промсвязьбанком.Дальше – больше. Решениями того же собрания ТГК-14 отдала Промсвязьбанку под залог свое имущество на 6,4 млрд рублей, в том числе комплекс зданий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а также Тимлюйскую ТЭЦ.Кроме того, ТГК-14 платила АО «ДУК» и по другим договорам. Например, 120 млн рублей должны были перечислить в 2022 году за «консультационные услуги». Это решение также получило одобрение акционеров.Выглядит все это, с одной стороны, крайне сомнительно, а с другой – очень знакомо. Вспоминается история «Бурятэнергосбыта» - гарантирующего поставщика электричества, который обанкротился, оставив за собой миллиардные долги. А начиналось все примерно так же: «Бурятэнергосбыт» с мая 2010 по 2011 год раздал кредитов и займов на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В том числе кредиты своим же акционерам, например, «Энергостриму», «Стройэксперту». Совсем экзотичны были кредиты «Футбольному клубу «Динамо-Брянск», «Тульской сбытовой компании», «Новгородской сбытовой компании».В том случае это было банальным выводом денег, чтобы спасти их от рук кредиторов.Конечно, мы не возьмемся судить о том, насколько реально повторение сценария «Бурятэнергосбыта» в случае с ТГК-14. Но это объяснило бы довольно странное приобретение в столь непростой для компании период.Ведь помимо крупных аварий и прочего монополист в последнее время находился еще и под давлением властей. Так, рабочая группа по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг на территории Улан-Удэ в прошлом году выяснила несколько моментов. Во-первых, договор между городом и компанией – кабальный для Улан-Удэ и его надо переделывать в пользу столицы. Во-вторых, ТГК-14 не выполняет его условия. Например, не достигает установленного уровня количества отказов на километр теплосетей. Так, за период 2017 - 2020 гг. фактический показатель примерно в три раза ниже запланированного. При этом количество технологических отключений в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом с 563 до 586.Кроме того, не выполняются в полном объеме мероприятия по ремонту в рамках инвестиционной программы. Например, в 2016 году не выполнены мероприятия на сумму 94,445 млн рублей, в 2017-м - на 31,271 млн рублей, в 2018-м - на 473,514 млн рублей. Технологические потери к 2020 году должны были составить 16,12%, вместо этого – 20,66%. И это далеко не все.В общем, в сфере ЖКХ запахло жареным, и в этот момент внезапно «нарисовалось» АО «ДУК». Конечно, власти предположили, что новый собственник сейчас поставит компанию на правильные рельсы, начнет инвестировать в коммунальное хозяйство и наконец ТГК-14 начнет выполнять свои обязательства в полном объеме. Но по факту происходит лишь выкачивание денег из компании.Пока что эксперты в Бурятии высказываются на этот счет с некой настороженностью. К примеру, депутат улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков усомнился в том, что тепловой монополист может себе позволить такие займы.- У ТГК-14 есть обязательства по подготовке к зиме, это дорогостоящие мероприятия. Реализация концессионного соглашения по строительству теплотрассы в направлении Стеклозавода - тоже нужно несколько сотен миллионов. Сомнительно, что у компании есть финансовые излишки, которые можно кому-то занять, - заявил он.Константин Олзоев, заместитель председателя комитета по экономике Народного Хурала, сообщил, что «в случае обнаружения необоснованных трат у компаний, занимающих доминирующее положение на рынке региона, регулирующие и надзорные органы должны дать принципиальную оценку данным фактам».По его словам, в компании работают и получают зарплаты свои работники и платить такие гигантские суммы за «консультации», мягко говоря, неразумно с точки зрения обоснованности формирования тарифа.Пресс-служба ТГК-14, в свою очередь, не смогла оперативно ответить на наш запрос.Остается надеяться, что политика нового собственника ТГК-14 не приведет к «тепловому» коллапсу и жителям Бурятии не доведется замерзать в своих квартирах из-за чьей-то жадности.Фото: «Номер один»