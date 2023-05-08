В Бурятии в Байкал разово выпустили миллион личинок омуля

Миллион личинок омуля выпустили накануне в реку Большая Речка, впадающую в Байкал в Кабанском районе Бурятии. Как рассказал Глава Бурятии Алексей Цыденов, в приток Байкала отправятся порядка 10 млн личинок омуля, а за год планируется выпустить более 800 млн.

«Восполнение популяции омуля очень важная для нас задача, чтобы омуль в Байкале был, чтобы традиционный образ жизни у людей на побережье озера тоже восстанавливался. Сегодня организована работа по воспроизводству омуля, Большереченский рыбоводный завод в этом году выпустит более 800 млн личинок омуля. Это хороший результат. Та работа, которая ведётся в целом, позволяет пополнить популяцию и в этом году уже разрешён любительский лов. К восстановлению промышленного лова мы пока ещё не готовы, продолжим мониторинг. Как только популяция восстановится до тех значений, чтобы омуль можно было выдавливать без нанесения ущерба, промышленный лов будет разрешён. Первый шаг уже сделан, для любительского лова послабления введены», - отметил Алексей Цыденов.



«Одна выпускаемая личинка омуля весит примерно 7 миллиграмм, мальком она станет через 6 месяцев, а взрослой особью, когда она уже может нереститься через 6-10 лет. Промежуток достаточно большой, поэтому каждая выпускаемая личинка омуля для нас очень драгоценна, даже на солнце они переливаются как серебро», - рассказала заместитель руководителя Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Занна Воронова.



Как сообщил зампред Правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, в республике за последние 5 лет удалось достичь кратного увеличения воспроизводства омуля.

«Если в 2017 году выпускалось всего 55 млн, то сегодня уже 820 млн. Это позволяет нам быстро восстанавливать популяцию омуля для того, чтобы она достигла своей биологической массы 10 тыс тонн. И тогда уже можно говорить о промышленном лове. Сегодня в естественных условиях скатывается около 3 млрд личинок и плюсом почти миллиард личинок от искусственного воспроизводства. Таким образом мы ускоряем естественные биологические процессы, которые происходят в природе», — рассказал Галсан Дареев.



Отметим, в рамках нерестовой кампании 2022 на Большереченском рыбоводном заводе заложено на инкубацию более 1 млрд икринок посольской популяции омуля.

Большереченский рыбоводный завод имени Николая Дзюменко является первенцем рыбоводной индустрии не только на Байкале, но и во всей Сибири. В этом году заводу исполняется 90 лет. За всю историю он выпустил 40 млрд личинок. Сейчас завод находится на реконструкции, на которую заложено 336 млн рублей в рамках национального проекта «Экология». Реконструкция завершится в августе 2024 года, после нее объем выпуска личинок байкальского омуля достигнет 1,25 млрд и 2,5 млн молоди.





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