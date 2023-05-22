Экономика и бизнес 22.05.2023 в 11:52

Осталось несколько дней!

26 мая, в День предпринимателя, центр «Мой бизнес» проведёт для вас большое мероприятие
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Текст: Иван Иванов
Осталось несколько дней!
Встретимся в парке имени С.Н. Орешкова с собственниками и руководителями компаний, самозанятыми, представителями власти и теми, кто поддерживает бизнес. Объединимся, поиграем, покажем свои способности, найдём новых друзей и партнёров.
 
Каждый из вас станет участником благотворительной инициативы #МойбизнесПомогает и внесёт вклад в поддержку наших солдат на СВО.
 
Сделаем наш общий праздник ярким и запоминающимся! Мы организуем его благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и официальному партнёру — банку ВТБ.
 
Регистрируйтесь и зовите единомышленников: https://biznes-sprint.ru

Возрастное ограничение: 16+

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с 17 по 23 мая

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