Экономика и бизнес 26.05.2023 в 17:45

Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар «Бизнес-планирование»

Обучение проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар «Бизнес-планирование»
Грамотно составленный бизнес-план является рабочим инструментом и для начала бизнеса, и для его развития. Бизнес-план поможет не только систематизировать ваше видение бизнеса, оценить перспективы и окупаемость вашей идеи, но и привлечь инвестиции, в том числе государственные. На вебинаре вы узнаете, как написать бизнес-план самостоятельно и как заинтересовать своим проектом потенциальных инвесторов.

Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.

По его окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.

Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» Минпромторга РБ.

Обучение пройдет 29 мая. Регистрация по ссылке.
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