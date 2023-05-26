Экономика и бизнес 26.05.2023 в 17:45
Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар «Бизнес-планирование»
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Грамотно составленный бизнес-план является рабочим инструментом и для начала бизнеса, и для его развития. Бизнес-план поможет не только систематизировать ваше видение бизнеса, оценить перспективы и окупаемость вашей идеи, но и привлечь инвестиции, в том числе государственные. На вебинаре вы узнаете, как написать бизнес-план самостоятельно и как заинтересовать своим проектом потенциальных инвесторов.
Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.
По его окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» Минпромторга РБ.
Обучение пройдет 29 мая. Регистрация по ссылке.
Мероприятие проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.
По его окончании все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» Минпромторга РБ.
Обучение пройдет 29 мая. Регистрация по ссылке.
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