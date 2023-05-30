Экономика и бизнес 30.05.2023 в 16:10

Бизнесменов Бурятии приглашают на семинар

Предпринимателям расскажут, как торговать с Монголией и Китаем
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменов Бурятии приглашают на семинар
В Улан-Удэ пройдет семинар на тему: «Экономический коридор: кредитные механизмы, транспорт, инфраструктура и международные расчеты в новых реалиях». Встреча будет полезна начинающим предпринимателям и компаниям, осуществляющим и планирующим расширять бизнес с Монголией и Китаем.

На встрече предприниматели узнают:

- особенности логистики в Монголию и Китай;

- какие кредитные инструменты могут помочь в развитии ВЭД;

- банковская поддержка и международные расчеты в новых реалиях

Приглашенные спикеры:

- Новикова Анна – руководитель по развитию ВЭД в Альфа-Банке (г. Москва)

- Егорова Светлана – региональный управляющий Альфа-Банк в г. Улан-Удэ

- Гармаева Сюржана – директор малого бизнеса Альфа-Банк в г. Улан-Удэ

- Дашамолонов Сергей – заместитель директора ООО «Бечехан»

- Пескова Ольга – независимый эксперт-практик по валютному контролю

Всем участникам семинара: БОНУС – акция для новых клиентов ВЭД, по которой на 3 месяца отменяется комиссия за функции агента валютного контроля.

Семинар состоится 5 июня по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65, центр «Мой Бизнес»

Регистрация по ссылке.

Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Возрастное ограничение: 14+

Фото: «Номер один»
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