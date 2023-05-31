Экономика и бизнес 31.05.2023 в 18:16

Игорь Зубарев увольняется из «Бурятэнерго»

Победитель праймериз «Единой России» внезапно решил покинуть предприятие
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Текст: Константин Воронов
Игорь Зубарев увольняется из «Бурятэнерго»
По сведениям «Номер один», заместитель директора по реализации и развитию услуг аппарата управления филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Игорь Зубарев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В пресс-службе «Бурятэнерго» эту информацию подтвердили.

Напомним, Игорь Зубарев – сын бывшего зампреда правительства Бурятии Николая Зубарева. Он занял высокопоставленную должность в энергокомпании еще когда его отец был при власти. В 2018 году Зубарева-младшего даже прочили на пост руководителя «Бурятэнерго», однако тогда эту должность получил экс-глава Минтранса Бурятии Сергей Козлов.

Параллельно с работой в энергетике Игорь Зубарев два созыва заседал в Хурале Бурятии. Сейчас он обозначил свои претензии на третий срок, победив на праймериз «Единой России» в Баргузинском районе.

Причины, по которым топ-менеджер решил добровольно на самом старте избирательной компании покинуть предприятие, неизвестны. В пресс-службе «Бурятэнерго» «Номер один» сообщили, что никаких претензий к работе Игоря Зубарева со стороны компании не было.

Фото: «Номер один»
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