МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала

К началу летнего туристического сезона в селе Максимиха на берегу Байкала МегаФон улучшил качество связи 4G. Отдыхающие смогут в интернете делиться своими впечатлениями от одного из красивейших мест Бурятии на скорости до 100 Мбит/с.Как рассказали в пресс-службе компании, инженеры смонтировали новую базовую станцию четвертого поколения, расширив емкость сети и увеличив территорию покрытия. Уверенный сигнал мобильной связи 4G доступен пользователям не только в селе, но и на прилегающих к нему местах туристического отдыха – песчаных байкальских пляжах, этнографическом парке.Теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей и при этом обеспечивают высокое качество связи. Жители и гости Максимихи могут комфортно пользоваться электронными государственными услугами, читать новости в интернете, смотреть фильмы и общаться в социальных сетях как во время прогулок на свежем воздухе, так и находясь в гостевых домах, кафе и других помещениях.Село Максимиха является точкой притяжения туристов на Байкале. Любителей природы летом привлекает песчаный пляж, зимой сюда едут, чтобы посмотреть на знаменитый байкальский лед. Уже несколько лет подряд в селе проходит крупнейший фестиваль скорости на льду «Байкальская миля». Мобильная активность участников год от года растет, так в 2023 году объем данных, которыми делились пилоты и зрители фестиваля увеличился на 17%.По данным МегаФона, в летний туристический сезон в селе нагрузка на сеть увеличивается в три раза. Туристы активно пользуются интернетом, делятся с родными и близкими в мессенджерах впечатлениями, фотографиями и видеороликами с берегов Байкала. В высокий сезон ежедневный пользовательский трафик в Максимихе составляет более 4,5 Гигабайт.«Развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений региональной экономики. Летом в Максимихе мы фиксируем очень высокую абонентскую активность. Мы улучшили связь 4G в популярном месте отдыха, чтобы сделать еще более комфортным пребывание туристов в одном из красивейших мест Байкала. Новое качество связи позволит им использовать привычные цифровые сервисы без ограничений, общаться с помощью голосовой связи с родными и близкими», - рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.Фото: предоставлено компанией МегаФон