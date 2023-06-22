Экономика и бизнес 22.06.2023 в 11:07

МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала

Теперь отдыхающие смогут в интернете делиться своими впечатлениями на скорости до 100 Мбит/с
A- A+
Текст: Константин Воронов
МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала
К началу летнего туристического сезона в селе Максимиха на берегу Байкала МегаФон улучшил качество связи 4G. Отдыхающие смогут в интернете делиться своими впечатлениями от одного из красивейших мест Бурятии на скорости до 100 Мбит/с.

Как рассказали в пресс-службе компании, инженеры смонтировали новую базовую станцию четвертого поколения, расширив емкость сети и увеличив территорию покрытия. Уверенный сигнал мобильной связи 4G доступен пользователям не только в селе, но и на прилегающих к нему местах туристического отдыха – песчаных байкальских пляжах, этнографическом парке.

Теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей и при этом обеспечивают высокое качество связи. Жители и гости Максимихи могут комфортно пользоваться электронными государственными услугами, читать новости в интернете, смотреть фильмы и общаться в социальных сетях как во время прогулок на свежем воздухе, так и находясь в гостевых домах, кафе и других помещениях.

Село Максимиха является точкой притяжения туристов на Байкале. Любителей природы летом привлекает песчаный пляж, зимой сюда едут, чтобы посмотреть на знаменитый байкальский лед. Уже несколько лет подряд в селе проходит крупнейший фестиваль скорости на льду «Байкальская миля». Мобильная активность участников год от года растет, так в 2023 году объем данных, которыми делились пилоты и зрители фестиваля увеличился на 17%.

По данным МегаФона, в летний туристический сезон в селе нагрузка на сеть увеличивается в три раза. Туристы активно пользуются интернетом, делятся с родными и близкими в мессенджерах впечатлениями, фотографиями и видеороликами с берегов Байкала. В высокий сезон ежедневный пользовательский трафик в Максимихе составляет более 4,5 Гигабайт.

«Развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений региональной экономики. Летом в Максимихе мы фиксируем очень высокую абонентскую активность. Мы улучшили связь 4G в популярном месте отдыха, чтобы сделать еще более комфортным пребывание туристов в одном из красивейших мест Байкала. Новое качество связи позволит им использовать привычные цифровые сервисы без ограничений, общаться с помощью голосовой связи с родными и близкими», - рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
связь

Все новости

В Улан-Удэ перед судом предстанут два крупных наркоторговца
22.06.2023 в 11:08
МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала
22.06.2023 в 11:07
В Улан-Удэ скончался мужчина, сбитый джипом на остановке
22.06.2023 в 10:55
В Бурятии отменен режим повышенной готовности из-за COVID-19
22.06.2023 в 10:53
В Бурятии поступило 10 обращений о разбрасывании биоотходов
22.06.2023 в 10:46
В Бурятии спасатели 3,5 часа спускали с горы к вертолету пострадавшую туристку
22.06.2023 в 10:40
В Монголии пойдет под суд экс-министр и бывший лидер Демократической партии
22.06.2023 в 10:13
Житель Бурятии сдал в Росгвардию найденный обрез
22.06.2023 в 10:08
Молодые ученые ВСГУТУ стали победителями программы «УМНИК»
22.06.2023 в 10:02
В Улан-Удэ возбудили дело за махинации с землей на Верхней Берёзовке
22.06.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин
Занданшатар Гомбожав попенял Валентине Матвиенко за вопросы, в которых нет взаимопонимания
21.06.2023 в 09:22
Поезда между Иркутском и Северобайкальском будут курсировать ежедневно
В июле на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд
20.06.2023 в 16:02
ЗГРП предлагает высокооплачиваемые вакансии
Заработная плата на разных позициях колеблется от 35 до 115 тыс рублей  
20.06.2023 в 12:41
В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Более 100 предприятий и организаций республики представят около 1000 вакансий
19.06.2023 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru