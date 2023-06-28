Долгор Норбоева: «Уверенно идем вперед»

Ровесник республики ждет гостей из Центросоюза, коллег из других регионов и представителей потребительских обществ Бурятии на торжественные мероприятия, которые запланированы на начало августа. В районах проходят чествования ветеранов кооперации.Но наша беседа с председателем Совета Буркоопсоюза, депутатом Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоевой началась с вопросов рабочих, хотя и не рутинных.- В советскую эпоху кооперация была частью хозяйственной и распределительной систем. Государство поддерживало ее не только дефицитными товарами, но и серьезными капиталовложениями. Регионы предлагали свои проекты, добивались их финансирования. Как, например, сегодня в рамках федеральных программ по конкурсным заявкам строятся новые социальные объекты, проводится благоустройство дворов и общественных территорий.В «лихие» 90-е поддержка кооперации государством прекратилась. Остро встал вопрос о сохранении, не побоюсь этого слова, спасении кооперативного имущества. Нашлось немало желающих им поживиться. Помните баталии вокруг Центрального рынка?Это был очень сложный период. Многое зависело от личной энергии, добросовестности руководителей потребительских обществ на местах. Ведь каждое из них – самостоятельно. Буркоопсоюз помогал, передавал оборудование, консультировал. Законодательства о кооперации сначала не было вовсе, затем был принят закон, но очень общий, расплывчатый.- Все они на 100% кооперативные предприятия. В советские годы было так называемое хозяйство Буркоопсоюза, в состав которого входили подразделения различных направлений деятельности. После принятия Гражданского кодекса РФ возникла необходимость придать этим подразделениям статус юридических лиц. Иначе они не могли бы эффективно работать, открыть счета в банках, привлекать инвестиции, развиваться. Сегодня это успешные предприятия, обеспечивающие деятельность и модернизацию всей системы потребительской кооперации республики.Например, ООО «Элкасс-ЦТО» в 2019 году получило лицензию на поставку и обновление программного обеспечения для современной контрольно-кассовой техники, работающей в режиме онлайн. Эта услуга востребована как самой системой потребкооперации, так и другими торгово-сбытовыми предприятиями. Кроме того, ООО «Элкасс-ЦТО» занимается установкой систем пожарной сигнализации, участвует во многих тендерах.- У Буркоопсоюза никогда не было пайщиков. Это видно даже из полного названия – Бурятский республиканский союз потребительских обществ. В его состав входят 24 кооперативные организации.- Мы считаем, что преодолели этап адаптации к рыночным условиям, сохранили профильные направления нашей деятельности: производство, торговлю, общественное питание и заготовку дикоросов.Работают десять пекарен. Большой популярностью у приезжающих на Байкал пользуется продукция пекарни в Гремячинске, где хлеб выпекают на дровах.Брендовой стала продукция кондитерских цехов. Она получила признание на республиканских и российских фестивалях и конкурсах: «Лучший продукт Бурятии» (2018 год), «Российский пряник» (2018 год), «Лучший продукт пряничных изделий» (2019 год). А в 2022 году за целую линейку пряников: «Сувенирный» с изображением белки и кедровой шишки, «Сибирский», «Северный» и «Ирэк» - предприятие «Кооппроизводство» стало дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».В период пандемии коронавируса кооперативные предприятия общественного питания, откликаясь на спрос населения, открыли производство полуфабрикатов. В 2022 году общепит показал хороший рост.Растет оборот розничной торговой сети. В 2022 году он достиг 106% к уровню предыдущего года. Повысить качество обслуживания покупателей позволили ремонты кооперативных магазинов в сельских районах, павильонов и входных групп, систем отопления и водоотведения Центрального рынка в Улан-Удэ. Расширилась торговая сеть в Кяхте и Тарбагатайском районе, где было приобретено по одному магазину. Общий объем инвестиций в развитие торговли составил 19,6 млн рублей.Развивается заготовительная и закупочная деятельность. Кооператоры ПО «Баргузинский промысловик» добывают рыбу по квотам Минсельхозпрода Бурятии. В морозильных камерах на 90 тонн проходят шоковую заморозку щуки, сазаны, караси, хариусы, сиги, плотва. Занимаются промысловой охотой на соболя, белку, ондатру, лисицу, заготавливая как пушнину, так и мясо диких животных, боровой дичи. Успешно работает ПО «Тайга» в Прибайкальском районе.- Мы открыли убойные цеха в Еравнинском и Кяхтинском районах, организовав закуп у сельхозпроизводителей скота в живом весе. В 2022 году было закуплено 1285 тонн мяса. Его вкусовые качества улан-удэнцы высоко оценили на сезонных и праздничных ярмарках.Гостиницу «Колос» и турбазу на Байкальском прибое объединили в единый комплекс для развития туризма. В гостинице выполнен ремонт, появились номера повышенной комфортности, обновлена бытовая техника. Создан единый сайт гостиницы и туристической базы с возможностью бронирования мест клиентами через популярные интернет-площадки: «101 отель», «Островок» и другие. Проведена автоматизация, закуплено и установлено современное программное обеспечение. Разрабатываются туристические маршруты по Улан-Удэ и республике.- Город отвел нам земельный участок. Совместно мы расселили жителей из неблагоустроенного жилья в современные квартиры. Завершено проектирование объекта. Буркоопсоюз уже вложил серьезные средства. Сейчас ждем заключения экологической экспертизы.- Готовится открытие цеха полуфабрикатов и овощехранилища в Улан-Удэ на базе Буркоопсоюза. Планируем развивать сельский экотуризм в Прибайкалье. Это создаст новые рабочие места для горожан и жителей села.Идем вперед, может, и не семимильными шагами, но зато основательно и уверенно.- Мы привыкли рассчитывать на собственные, внутренние ресурсы развития. Наши производственные цеха, пекарни, оптовые базы, розничная торговая сеть не зависят от поставок из-за рубежа. Поэтому повлиять на кооперацию напрямую санкции Запада просто не могут. Нас больше заботит сохранение платежеспособного спроса на товары и услуги, уровень зарплат в бюджетной сфере, доходов всего населения, обеспеченность рабочими местами.- Происходит естественная смена поколений. Большинство наших ветеранов относятся к этому с пониманием, заранее готовят себе достойную смену, становятся наставниками. Такая позиция вызывает уважение. Лишь единицы воспринимают болезненно, высказывают обиды, в том числе в СМИ, мессенджерах.- У кооперации Бурятии своя «кузница кадров» – Улан-Удэнский торгово-экономический техникум. В системе Буркоопсоюза он лидер по оказанию услуг населению. Кто хочет получить высшее образование, продолжает обучение в Сибирском университете потребительской кооперации (Новосибирск).Мы рады и выпускникам других вузов и ссузов. Главное, чтобы это были люди с горящими глазами, интересными идеями, стремящиеся делать карьеру в кооперации.- На федеральном уровне система потребительской кооперации рассматривается как один из важных инструментов импортозамещения и реализации государственной концепции развития оптово-розничных продовольственных рынков до 2026 года. В феврале вместе с представителями Центросоюза и региональных союзов кооператоров я принимала участие в обсуждении этой программы на заседании специально созданной рабочей группы в Совете Федерации РФ. Поручение о развитии потребительской кооперации было дано нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в марте 2022 года, вскоре после начала СВО в Украине и введения санкций Западом.В Бурятии есть весомая поддержка в развитии туризма как одного из приоритетных направлений экономики республики, кооперации на селе.Мы помним и чтим прошлое, достижения предыдущих поколений кооператоров Бурятии. Живем настоящим и будущим. Буркоопсоюз стал современной, гибкой и устойчивой экономической системой, нацеленной на развитие.Фото: Д. Слепцов