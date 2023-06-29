В Бурятии будут награждать самых полезных предпринимателей

В народном Хурале приняли закон, который учреждает новое почетное звание: «Заслуженный предприниматель Республики Бурятия».Как гласит пояснительная записка к законопроекту, на 1 мая этого года в республике было зарегистрировано 34 307 субъектов предпринимательской деятельности, из которых 19 938 индивидуальные предприниматели.«Они руководят промышленными предприятиями, строительными организациями, IT-компаниями, занимаются торговлей и общепитом, оказывают разнообразные услуги и вносят весомый вклад в экономику республики. Большинство из них принимают активное участие в развитии государственно-частного партнерства, добиваются высоких результатов в производстве, а также в обеспечении достойного качества и конкурентоспособности отечественной продукции или услуг. Многие не только успешны в бизнесе, но и активно участвуют в общественной жизни муниципальных районов и республики, пользуются заслуженным авторитетом среди своих земляков, коллег и экспертного сообщества», - обосновывают авторы необходимость введения новой награды.Как рассказал депутатам уполномоченный по правам предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев, новое почетное звание будет присваиваться руководителям коммерческих организаций, либо индивидуальным предпринимателям за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестиционных проектов и внедрении инновационных технологий производства и управления, развитии государственно-частного партнерства, обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. При условии, что они ведут предпринимательскую деятельность на территории республики не менее 10 лет.Фото: «Номер один».