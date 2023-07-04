Экономика и бизнес 04.07.2023 в 18:02

В Улан-Удэ обнаружили нелегальную автомойку

Самовольную постройку выявили на улице Бабушкина
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ обнаружили нелегальную автомойку

Госстройжилнадзор Бурятии выявил самовольную постройку. Ею оказалась недавно возведенная автомойка по улице Бабушкина. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию собственник не оформлял.

Собственнику направили предостережение. На этом основании органы местного самоуправления примут решение либо о сносе, либо о приведении строения в соответствие строительным требованиям.

«В Госстройжилнадзор поступила информация о том, что на земельном участке строится автомойка без разрешительной документации. При выезде на место оказалось, что здание уже эксплуатируется по назначению, причем без разрешения на ввод в эксплуатацию», 

- сообщили в Минстрое Бурятии.
Собственник земельного участка нарушил требования Градостроительного кодекса, ему направлено предостережение. Вдобавок уполномоченные направили уведомление о выявлении самовольной постройки в Комитет по архитектуре Администрации города Улан-Удэ.

«Собственникам, которые начинают строительство, следует изучать регламентирующую документацию, которую можно запросить в органах местного самоуправления. Обращение к специалистам также поможет в дальнейшем избежать спорных ситуаций, административной ответственности и сноса постройки»,

 – заметил зампредседателя Правительства Бурятии Евгений Луковников.
К сообщению добавляют, что ранее уведомления Госстройжилнадзора о «самоволках» не рассматривались из-за отсутствия утвержденных форм документов. В настоящее время законодательство обновлено, новые формы используются для направления сведений в органы местного самоуправления.


Фото: Минстрой Бурятии

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самовольщики мойка

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