Социальные и молодые предприниматели Бурятии смогут получить гранты

«Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», – отметил Михаил Мишустин.Финансирование выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 3000 рублей. Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно должны пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».Социальные предприниматели в течение года до момента получения гранта должны пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства. Узнать о программах обучения можно на сайте «Моего Бизнеса» msp03.ru в разделе «Календарь мероприятий».Предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта.- аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);- аренду или приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);- присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;- приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения;- расходы по сопровождению программного обеспечения;- оплату первых взносов по договорам лизинга;- оплату услуг связи и интернета;- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ, в сети Интернет и соцсетях;- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);- оформление результатов интеллектуальной деятельности;- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований;- приобретение основных средств. Не допускается направление гранта на приобретение недвижимости, земельных участков и автомобилей, а также на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату процентов по микрозаймам и кредитам.Заявки на получение гранта будет принимать Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия после объявления конкурсного отбора в августе.В этом году на данную меру господдержки в Бурятии выделено 23 млн. рублей.Фото: «Номер один»