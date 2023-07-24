Экономика и бизнес 24.07.2023 в 10:55
Социальные и молодые предприниматели Бурятии смогут получить гранты
Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
Текст: Иван Иванов
«Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», – отметил Михаил Мишустин.
Финансирование выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 3000 рублей. Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно должны пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».
Социальные предприниматели в течение года до момента получения гранта должны пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства. Узнать о программах обучения можно на сайте «Моего Бизнеса» msp03.ru в разделе «Календарь мероприятий».
Предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта.
Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на:
- аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);
- аренду или приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
- присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения;
- расходы по сопровождению программного обеспечения;
- оплату первых взносов по договорам лизинга;
- оплату услуг связи и интернета;
- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ, в сети Интернет и соцсетях;
- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований;
- приобретение основных средств. Не допускается направление гранта на приобретение недвижимости, земельных участков и автомобилей, а также на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату процентов по микрозаймам и кредитам.
Заявки на получение гранта будет принимать Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия после объявления конкурсного отбора в августе.
В этом году на данную меру господдержки в Бурятии выделено 23 млн. рублей.
Фото: «Номер один»
Финансирование выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 3000 рублей. Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно должны пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».
Социальные предприниматели в течение года до момента получения гранта должны пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства. Узнать о программах обучения можно на сайте «Моего Бизнеса» msp03.ru в разделе «Календарь мероприятий».
Предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта.
Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на:
- аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);
- аренду или приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
- присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения;
- расходы по сопровождению программного обеспечения;
- оплату первых взносов по договорам лизинга;
- оплату услуг связи и интернета;
- оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ, в сети Интернет и соцсетях;
- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;
- реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований;
- приобретение основных средств. Не допускается направление гранта на приобретение недвижимости, земельных участков и автомобилей, а также на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату процентов по микрозаймам и кредитам.
Заявки на получение гранта будет принимать Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия после объявления конкурсного отбора в августе.
В этом году на данную меру господдержки в Бурятии выделено 23 млн. рублей.
Фото: «Номер один»
Тегигранты господдержка