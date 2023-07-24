Экономика и бизнес 24.07.2023 в 15:21

В Бурятии выросло количество самозанятых

Они могут получить поддержку в центре «Мой бизнес»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии выросло количество самозанятых
В 2022 году количество самозанятых в Бурятии увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Сейчас в республике зарегистрировано более 28 тысяч самозанятых, большая часть которых работает в сфере услуг.

- В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятым предоставляется господдержка в виде льготных кредитов и микрозаймов от 50 тысяч до 1 млн. рублей, займов под поручительство Гарантийного фонда Бурятии. В центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить бесплатные профильные консультации и пройти обучение, а также получить услуги по разработке логотипа и фирменного стиля, продвижению товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещению продукции на маркетплейсах, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

Напомним, что согласно закону самозанятый — это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход. Как заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, налоговый режим для самозанятых продлят после 2028 года.

«Действительно, эксперимент на профессиональный доход, а он у нас называется эксперимент, потому что мы его ввели на 10 лет, это было обдуманно, на сегодняшний день работает эффективно. Самое главное в этом режиме преимущество - низкие налоговые ставки - 4,6% - при работе с физическими лицами, с юридическими лицами. Нет никаких отчетов, деклараций, простая регистрация через мобильное приложение. И, соответственно, самое главное - оборот должен быть не более 2,4 млн рублей за год и не должно быть постоянного работодателя», - сказал Мишустин.

Фото: «Номер один»
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