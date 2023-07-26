Экономика и бизнес 26.07.2023 в 11:31

Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за 6 месяцев 2023 года

Производство цемента на предприятии выросло
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Текст: Константин Воронов
Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за 6 месяцев 2023 года
За период с января по июнь ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 183,9 тыс. тонн цемента – на 3% больше, чем за шесть месяцев 2022-го. Объем реализации увеличился на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 187,6 тыс. тонн продукции, сообщили в пресс-службе компании.

В ассортименте предприятия – восемь видов цемента, в том числе два специальных: сульфатостойкийнизкощелочной и предназначенный для производства бетонов дорожных и аэродромных покрытий.

Больше половины – 55% от общего объема выпущенной продукции приходится на портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, используемый в промышленном строительстве при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций. За шесть месяцев 2023 года произведено 103,7 тыс. тонн данного вида цемента. Востребованным остается портландцемент ЦЕМ I 32,5Н, его доля – 27%, или 50,4 тыс. тонн. На третьем месте по объему производства – портландцемент ЦЕМ II/А-З 32,5Н. В первом полугодии завод выпустил 33,4 тыс. тонн данного вида продукции.

По железной дороге клиентам направлено 102,2 тыс. тонн «строительного хлеба», автотранспортом на стройплощадки вывезено 85,4 тыс. тонн. Цементовозами ООО «ТимлюйЦемент» доставлено 8,3 тыс. тонн из общего объема – в 2,5 раза больше, чем в первой половине прошлого года. Отгружая продукцию собственным транспортом, предприятие гарантирует высокое качество цемента, минимальные сроки выполнения заявки, строгое соблюдение графика перевозок и другие индивидуальные условия для постоянных клиентов. В июне автопарк участка собственной доставки пополнил новый цементовоз.

Продукция ООО «ТимлюйЦемент» поставляется для строительства таких крупных объектов, как третий мост в Улан-Удэ, урановый рудник №6 Приаргунского производственного горно-химического объединения в Забайкальском крае, объекты социального и жилищного строительства в Бурятии и Забайкальском крае.

«Надеемся, что положительная динамика спроса на цементных рынках двух регионов сохранится. Предприятие готово в необходимые сроки обеспечивать строителей продукцией стабильно высокого качества», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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