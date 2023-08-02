Экономика и бизнес 02.08.2023 в 09:26
Суд продлил распродажу имущества банкротного экс-депутата Госдумы от Бурятии
К обособленному спору по банкротству неожиданно привлечен Вячеслав Байминов
Текст: Петр Санжиев
Арбитражный суд Бурятии, где идет процесс по банкротству Юрия Тармаева, экс-руководителя «Агрохолдинга «Молоко Бурятии» и экс-депутата Госдумы от республики, продлил срок нынешнего этапа банкротства – реализации имущества должника. Решение было принято в конце июля.
Финансовый управляющий Яна Либерман, которая внесла соответствующее ходатайство, указала, что сейчас пока не выполнены все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)».
В частности, не закончено рассмотрение ее заявлений о признании целого ряда сделок Юрия Тармаева недействительными. По данным сделкам он дарил или продавал разным сторонам принадлежавшее ему имущество.
Так, Яна Либерман высказала претензии к дарению земельных участков, квартиры и грузового фургона «ГАЗ-6601». Она оспаривает сделки через суд. Споры идут очень бойко. Например, по «ГАЗу» была назначена экспертиза для оценки стоимости машины. Недавно в суд поступило заключение. «Финансовый управляющий не согласился с выводами эксперта», - отметила Фемида.
В итоге срок реализации имущества должника был продлен на шесть месяцев.
Самым интересным, на наш взгляд, является спор о действительности договора купли продажи, который был заключен в 2020 году между Юрием Тармаевым и Доржи Абзаевым. Сейчас он также рассматривается в суде.
Юрий Тармаев тогда продал покупателю 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Теперь Яна Либерман просит суд признать договор недействительным и вернуть в конкурсную массу должника все 100 процентов доли.
Конкурсная масса, как известно, используется, чтобы погасить долги банкрота.
Г-н Абзаев привлечен в качестве ответчика в этом обособленном споре. Здесь сюжет тоже закручивается очень интересно. «В судебном заседании финансовый управляющий поддержала уточненные требования, полагает, что конечным заинтересованным лицом в совершении оспариваемой сделки является Байминов, сослалась на проведенный анализ и составленную ею схему», - отметил суд на одном из заседаний.
Финансовый управляющий убеждена, что г-н Абзаев - номинальный участник компании, а сделка совершена фактически между г-ми Тармаевым и Байминовым через ООО «Торговый дом Молоко Бурятии». При этом управляющий сослалась на судебные акты по делу о банкротстве ООО «Гудвилл».
Насколько верным является анализ и схема Яны Либерман, сказать сложно. Но эта её позиция отмечена в судебных материалах.
Так или иначе, было решено «привлечь к участию в споре ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии», Байминова Вячеслава Намсараевича с правами третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика».
Теперь им предстоит ознакомиться с материалами обособленного спора и представить пояснения.
В рамках процесса представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» заявил ходатайство о привлечении к участию в споре Федеральной службы по финансовому мониторингу (в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО), а также и прокуратуры Бурятии.
Инициативу объяснили тем, что «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» включен в список системообразующих организаций республики.
Фемида привлекла прокуратуру. А насчет Росфинмониторинга было указано, что для привлечения данного ведомства нужны доказательства необходимости этого шага.
Страсти накалились до того, что представитель ответчика ходатайствовал о наложении судебного штраф на Яну Либерман, «…которая назвала спор «болтовней» - процитировано в материалах дела. Представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» поддержал ходатайство о наложении судебного штрафа на нее.
Однако штраф наложен не был.
«В обособленных спорах по делам о банкротстве также происходит столкновение диаметрально противоположных интересов, – констатировал суд. - Судебный штраф является административной мерой, применяемой к лицу, виновному в совершении нарушения в случаях, установленных нормами Арбитражного процессуального Кодекса РФ. Высказывания финансового управляющего в ситуации спора и острого противостояния сторон не могут быть оценены, как совершенные с целью оскорбить участников или суд».
Это еще раз подчеркнуло уровень напряженности на процессе.
Фото: russianstock.ru
Финансовый управляющий Яна Либерман, которая внесла соответствующее ходатайство, указала, что сейчас пока не выполнены все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)».
В частности, не закончено рассмотрение ее заявлений о признании целого ряда сделок Юрия Тармаева недействительными. По данным сделкам он дарил или продавал разным сторонам принадлежавшее ему имущество.
Так, Яна Либерман высказала претензии к дарению земельных участков, квартиры и грузового фургона «ГАЗ-6601». Она оспаривает сделки через суд. Споры идут очень бойко. Например, по «ГАЗу» была назначена экспертиза для оценки стоимости машины. Недавно в суд поступило заключение. «Финансовый управляющий не согласился с выводами эксперта», - отметила Фемида.
В итоге срок реализации имущества должника был продлен на шесть месяцев.
Самым интересным, на наш взгляд, является спор о действительности договора купли продажи, который был заключен в 2020 году между Юрием Тармаевым и Доржи Абзаевым. Сейчас он также рассматривается в суде.
Юрий Тармаев тогда продал покупателю 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Теперь Яна Либерман просит суд признать договор недействительным и вернуть в конкурсную массу должника все 100 процентов доли.
Конкурсная масса, как известно, используется, чтобы погасить долги банкрота.
Г-н Абзаев привлечен в качестве ответчика в этом обособленном споре. Здесь сюжет тоже закручивается очень интересно. «В судебном заседании финансовый управляющий поддержала уточненные требования, полагает, что конечным заинтересованным лицом в совершении оспариваемой сделки является Байминов, сослалась на проведенный анализ и составленную ею схему», - отметил суд на одном из заседаний.
Финансовый управляющий убеждена, что г-н Абзаев - номинальный участник компании, а сделка совершена фактически между г-ми Тармаевым и Байминовым через ООО «Торговый дом Молоко Бурятии». При этом управляющий сослалась на судебные акты по делу о банкротстве ООО «Гудвилл».
Насколько верным является анализ и схема Яны Либерман, сказать сложно. Но эта её позиция отмечена в судебных материалах.
Так или иначе, было решено «привлечь к участию в споре ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии», Байминова Вячеслава Намсараевича с правами третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика».
Теперь им предстоит ознакомиться с материалами обособленного спора и представить пояснения.
В рамках процесса представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» заявил ходатайство о привлечении к участию в споре Федеральной службы по финансовому мониторингу (в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО), а также и прокуратуры Бурятии.
Инициативу объяснили тем, что «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» включен в список системообразующих организаций республики.
Фемида привлекла прокуратуру. А насчет Росфинмониторинга было указано, что для привлечения данного ведомства нужны доказательства необходимости этого шага.
Страсти накалились до того, что представитель ответчика ходатайствовал о наложении судебного штраф на Яну Либерман, «…которая назвала спор «болтовней» - процитировано в материалах дела. Представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» поддержал ходатайство о наложении судебного штрафа на нее.
Однако штраф наложен не был.
«В обособленных спорах по делам о банкротстве также происходит столкновение диаметрально противоположных интересов, – констатировал суд. - Судебный штраф является административной мерой, применяемой к лицу, виновному в совершении нарушения в случаях, установленных нормами Арбитражного процессуального Кодекса РФ. Высказывания финансового управляющего в ситуации спора и острого противостояния сторон не могут быть оценены, как совершенные с целью оскорбить участников или суд».
Это еще раз подчеркнуло уровень напряженности на процессе.
Фото: russianstock.ru
Тегибанкротство