Экономика и бизнес 02.08.2023 в 09:26

Суд продлил распродажу имущества банкротного экс-депутата Госдумы от Бурятии

К обособленному спору по банкротству неожиданно привлечен Вячеслав Байминов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Суд продлил распродажу имущества банкротного экс-депутата Госдумы от Бурятии
Арбитражный суд Бурятии, где идет процесс по банкротству Юрия Тармаева, экс-руководителя «Агрохолдинга «Молоко Бурятии» и экс-депутата Госдумы от республики, продлил срок нынешнего этапа банкротства – реализации имущества должника. Решение было принято в конце июля.

Финансовый управляющий Яна Либерман, которая внесла соответствующее ходатайство, указала, что сейчас пока не выполнены все мероприятия, предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)».

В частности, не закончено рассмотрение ее заявлений о признании целого ряда сделок Юрия Тармаева недействительными. По данным сделкам он дарил или продавал разным сторонам принадлежавшее ему имущество.

Так, Яна Либерман высказала претензии к дарению земельных участков, квартиры и грузового фургона «ГАЗ-6601». Она оспаривает сделки через суд. Споры идут очень бойко. Например, по «ГАЗу» была назначена экспертиза для оценки стоимости машины. Недавно в суд поступило заключение. «Финансовый управляющий не согласился с выводами эксперта», - отметила Фемида.

В итоге срок реализации имущества должника был продлен на шесть месяцев.

Самым интересным, на наш взгляд, является спор о действительности договора купли продажи, который был заключен в 2020 году между Юрием Тармаевым и Доржи Абзаевым. Сейчас он также рассматривается в суде.

Юрий Тармаев тогда продал покупателю 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Теперь Яна Либерман просит суд признать договор недействительным и вернуть в конкурсную массу должника все 100 процентов доли.

Конкурсная масса, как известно, используется, чтобы погасить долги банкрота.

Г-н Абзаев привлечен в качестве ответчика в этом обособленном споре. Здесь сюжет тоже закручивается очень интересно. «В судебном заседании финансовый управляющий поддержала уточненные требования, полагает, что конечным заинтересованным лицом в совершении оспариваемой сделки является Байминов, сослалась на проведенный анализ и составленную ею схему», - отметил суд на одном из заседаний.

Финансовый управляющий убеждена, что г-н Абзаев - номинальный участник компании, а сделка совершена фактически между г-ми  Тармаевым и Байминовым через ООО «Торговый дом Молоко Бурятии». При этом управляющий сослалась на судебные акты по делу о банкротстве ООО «Гудвилл».

Насколько верным является анализ и схема Яны Либерман, сказать сложно. Но эта её позиция отмечена в судебных материалах.

Так или иначе, было решено «привлечь к участию в споре ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии», Байминова Вячеслава Намсараевича с правами третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика».

Теперь им предстоит ознакомиться с материалами обособленного спора и представить пояснения.

В рамках процесса представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» заявил ходатайство о привлечении к участию в споре Федеральной службы по финансовому мониторингу (в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО), а также и прокуратуры Бурятии.

Инициативу объяснили тем, что «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» включен в список системообразующих организаций республики.

Фемида привлекла прокуратуру. А насчет Росфинмониторинга было указано, что для привлечения данного ведомства нужны доказательства необходимости этого шага.

Страсти накалились до того, что представитель ответчика ходатайствовал о наложении судебного штраф на Яну Либерман, «…которая назвала спор «болтовней» - процитировано в материалах дела. Представитель ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» поддержал ходатайство о наложении судебного штрафа на нее.

Однако штраф наложен не был.

«В обособленных спорах по делам о банкротстве также происходит столкновение диаметрально противоположных интересов, – констатировал суд. - Судебный штраф является административной мерой, применяемой к лицу, виновному в совершении нарушения в случаях, установленных нормами Арбитражного процессуального Кодекса РФ. Высказывания финансового управляющего в ситуации спора и острого противостояния сторон не могут быть оценены, как совершенные с целью оскорбить участников или суд».

Это еще раз подчеркнуло уровень напряженности на процессе.

Фото: russianstock.ru
Теги
банкротство

Все новости

Суд продлил распродажу имущества банкротного экс-депутата Госдумы от Бурятии
02.08.2023 в 09:26
В Улан-Удэ на 90 суток закрыт павильон фаст-фуда Papa’s Kitchen
02.08.2023 в 09:19
В Улан-Удэ с моста упал мужчина, а ребенка унесло течением
02.08.2023 в 09:10
Ремонт наоборот
02.08.2023 в 09:00
Вычет за автошколу
02.08.2023 в 09:00
В Бурятии еще один мобилизованный смог доказать право на бронь
02.08.2023 в 06:00
Иркутская область представит варианты реконструкции причалов на Байкале
01.08.2023 в 17:02
«Забайкалье – это по любви»
01.08.2023 в 15:42
В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах
01.08.2023 в 15:27
Тепломагистраль №3 в Улан-Удэ получила долгожданные трубы
01.08.2023 в 15:18
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Иркутская область представит варианты реконструкции причалов на Байкале
Бурятии реконструировать почти нечего, но республика заинтересована в строительстве причальной инфраструктуры
01.08.2023 в 17:02
Жители Бурятии смогут бесплатно обучиться основам предпринимательства у федерального спикера
В Улан-Удэ пройдет «Азбука предпринимателя»
01.08.2023 в 12:49
Гости из Монголии нелегально везут РФ сигареты
Почти 1300 пачек сигарет изъято на МАПП Кяхта в июле 2023 года
01.08.2023 в 12:39
МегаФон улучшил связь 4G в столице Бурятии
Благодаря запуску новой базовой станции тысячи горожан теперь могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом
01.08.2023 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru