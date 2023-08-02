Экономика и бизнес 02.08.2023 в 17:02

На Приборостроительном объединении можно зарабатывать 70 тысяч рублей без опыта работы

При перевыполнении плана можно зарабатывать и больше
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На Приборостроительном объединении можно зарабатывать 70 тысяч рублей без опыта работы
«Когда узнала сколько зарабатывают обмотчики, оставила работу администратора салона красоты и пришла на Приборостроительное объединение», - рассказывает Альбина Бурдуковская, обмотчица Улан-Удэнского приборостроительного  объединения.
 
На фото наша работница Альбина. Вот в таких чистых, светлых, комфортных помещениях работают наши прекрасные сотрудники.
 
Приходите к нам на Приборостроительное объединение!

Мы платим 70.000₽ на руки
 
ЧТО ДЕЛАЕТ ОБМОТЧИК?

Наматывает «нить» на катушку и покрывает провода электроприборов специальным материалом с целью защиты их от попадания воды, грязи, а также от перепадов напряжения.
 
КТО МЫ
 
Улан-Удэнское приборостроительное объединение или в народе "Приборка" – предприятие с историей и крепкими заводскими традициями. Здесь ценят работников – и хорошо платят. Так было всегда, так есть и сейчас.

Стабильный и удобный график работы, отпускные, больничные, свой медпункт и, конечно, высокие зарплаты для сотрудников.
 
При этом небольшие изделия и комфортные условия труда. Никаких тяжестей, шума и пыли.

Платят обмотчикам от 70.000₽ на руки. На самом деле можно зарабатывать и больше, если сделаешь изделия сверх нормы. Опытные обмотчики зарабатывают и 120.000₽, и 150.000₽
 
СОЦИАЛКА

На заводе есть медпункт – там ведет прием фельдшер и массажист.  Нашим обмотчикам положен массаж рук и спины, т.к. работа кропотливая, сидячая. Мы заботимся о работниках!  Есть столовая, проводится много спортивных и культурных мероприятий. Свой профсоюз и социальная поддержка работникам.
 
Сейчас самое уникальное время, чтобы устроится на Приборостроительное объединение.

Количество вакансий ограничено! Поэтому звоните прямо сейчас!
 
☎ 44-15-95 – отдел кадров
 
☎ +7-914-830-10-48 – специалист отдела кадров

Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Фото: БГТРК
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приборостроительное объединение

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