На Приборостроительном объединении можно зарабатывать 70 тысяч рублей без опыта работы

«Когда узнала сколько зарабатывают обмотчики, оставила работу администратора салона красоты и пришла на Приборостроительное объединение», - рассказывает Альбина Бурдуковская, обмотчица Улан-Удэнского приборостроительного объединения.На фото наша работница Альбина. Вот в таких чистых, светлых, комфортных помещениях работают наши прекрасные сотрудники.Приходите к нам на Приборостроительное объединение!Мы платим 70.000₽ на рукиНаматывает «нить» на катушку и покрывает провода электроприборов специальным материалом с целью защиты их от попадания воды, грязи, а также от перепадов напряжения.Улан-Удэнское приборостроительное объединение или в народе "Приборка" – предприятие с историей и крепкими заводскими традициями. Здесь ценят работников – и хорошо платят. Так было всегда, так есть и сейчас.Стабильный и удобный график работы, отпускные, больничные, свой медпункт и, конечно, высокие зарплаты для сотрудников.При этом небольшие изделия и комфортные условия труда. Никаких тяжестей, шума и пыли.Платят обмотчикам от 70.000₽ на руки. На самом деле можно зарабатывать и больше, если сделаешь изделия сверх нормы. Опытные обмотчики зарабатывают и 120.000₽, и 150.000₽На заводе есть медпункт – там ведет прием фельдшер и массажист. Нашим обмотчикам положен массаж рук и спины, т.к. работа кропотливая, сидячая. Мы заботимся о работниках! Есть столовая, проводится много спортивных и культурных мероприятий. Свой профсоюз и социальная поддержка работникам.Сейчас самое уникальное время, чтобы устроится на Приборостроительное объединение.Количество вакансий ограничено! Поэтому звоните прямо сейчас!☎ 44-15-95 – отдел кадров☎ +7-914-830-10-48 – специалист отдела кадровНаш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7Фото: БГТРК