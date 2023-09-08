В Улан-Удэ пройдет круглый стол «Гранты для социальных и молодых предпринимателей»

Центр "Мой бизнес" проведет круглый стол на тему:«Гранты для социальных и молодых предпринимателей».

«Приглашаем принять участие в работе круглого стола субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, а также молодых предпринимателей до 25 лет (включительно)»,

- сообщили в правительстве Бурятии.



Участники обсудят основные изменения в порядке предоставления грантов, а также особенности заполнения и подачи пакета документов на грант.

Приглашенный спикер: Болонева Анна Владимировна - консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

Мероприятие пройдет 14 сентября. Регистрация по ссылке.

Поддержка молодых и социальных предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Возрастное ограничение 16+





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