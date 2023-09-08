Экономика и бизнес 08.09.2023 в 16:31
В Улан-Удэ пройдет круглый стол «Гранты для социальных и молодых предпринимателей»
Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес»
Текст: Иван Иванов
Центр "Мой бизнес" проведет круглый стол на тему:«Гранты для социальных и молодых предпринимателей».
Участники обсудят основные изменения в порядке предоставления грантов, а также особенности заполнения и подачи пакета документов на грант.
«Приглашаем принять участие в работе круглого стола субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, а также молодых предпринимателей до 25 лет (включительно)»,
- сообщили в правительстве Бурятии.
Приглашенный спикер: Болонева Анна Владимировна - консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.
Мероприятие пройдет 14 сентября. Регистрация по ссылке.
Поддержка молодых и социальных предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Возрастное ограничение 16+
Фото: pixabay.com