Аэропорт «Байкал» включили в ТОР

Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом территории опережающего развития «Бурятия». Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали заместитель гендиректора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий и гендиректор аэропорта «Байкал» (входит в состав «Новапорт Холдинг») Дмитрий Гармаев. На подписании также присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и председателя совета директоров «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.- Развитие любого региона очень сильно зависит от доступности, от логистики, от экономических и социальных связей. Развитие авиасообщения для нашей республики крайне важно. Поэтому возможность, которую дает строительство аэропорта, раскрывает потенциал республики, дает стимул для дальнейшего развития всей республики. И не только в сфере туризма, но и других экономических связей. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших инвесторов - компанию «Новапорт». Открывается наше небо. Более 2,5 млн человек смогут к нам прилететь, - отметил Алексей Цыденов.Также глава Бурятии подчеркнул, что подписанное соглашение и включение проекта строительства аэропорта в территорию опережающего развития дает дополнительные налоговые льготы для инвестора, тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров.Выполнение строительно-монтажных работ будет производиться в условиях действующего аэропорта, их предполагается завершить в сентябре 2024 года. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит более 6,6 тыс. кв. м, пропускная способность - 600 пассажиров в час, что вдвое выше по сравнению с нынешней пропускной способностью аэропорта.- Бурятия - это жемчужина России. Самобытный и невероятно красивый край с уникальной природой, где сочетаются горы и Байкал. Ты можешь увидеть Россию в одном месте. Мы считаем, что Бурятия имеет потрясающий туристический потенциал. Мы верим, что Бурятия будет иметь цифры авиационного туризма - больше миллиона человек. Поэтому мы строим терминал, который сможет обслуживать 2 млн 200 тысяч пассажиров в год и считаем, что мы будем видеть в ближайшее время рост туристического потока в Бурятию на уровне примерно 10% в год. Мы признательны республике за то, что нас выбрали инвнсторами и мы сделаем все возможное, чтобы аэропорт был красивый, современный, отличался от остальных и имел свою собственную специфику, - сообщил Роман Троценко.Также Роман Троценко добавил, что новый терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. В современной архитектуре терминала и дизайне интерьеров будет отражена солнечная природа Бурятии и Байкала, элементы национального бурятского колорита. Помимо терминала в рамках строительства будет расширена привокзальная площадь, построены объекты вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, очистные сооружения и резервуары противопожарного тушения.По словам Дмитрия Гармаева, льготы и преференции режима ТОР помогут реализовать проект в намеченные сроки, повысить пассажиропоток в регионе, сделать Бурятию еще более комфортной для жителей и туристов. Проектирование и строительство терминала поддержано главой и правительством Бурятии, а также Минвостокразвития России и КРДВ.- Компания «Аэропорт Байкал» получит статус резидента ТОР «Бурятия» благодаря расширению границ преференциальной территории. Эту работу провели сотрудники КРДВ под руководством Минвостокразвития России. Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР формируют комфортную обстановку для реализации бизнес-проекта, повышают его рентабельность, позволяют создать более качественный и удобный для людей объект транспортной инфраструктуры. По соглашению с КРДВ в проект по созданию нового аэровокзального комплекса будет вложено 2,6 млрд рублей, работу получат 60 жителей Улан-Удэ, - отметил Сергей Скалий.Фото: пресс-служба правительства Бурятии