В Бурятию прилетят долгожданные «Байкалы»

«Значительный рост потребления электроэнергии в иркутской энергосистеме привёл к сокращению перетоков энергии в Бурятию. Для обеспечения энергобезопасности региона и развития промышленности наращиваем мощности электрогенерации. Это новые паросиловые блоки на Гусиноозерской ГРЭС. Развитие Окино-Ключевского угольного разреза с выходом на годовой уровень добычи до 4 миллионов тонн угля. Строительство железнодорожной ветки от Окино-Ключевского угольного разреза до железнодорожной станции Хоронхой протяженностью до 80 км», - рассказал глава Бурятии.





Напомним, разработкой и производством самолета «Байкал» занимается Уральский завод гражданской авиации. Первые серийные самолеты будут выпущены в 2024 году.

На Восточном экономическом форуме глава Бурятии заключил три важных для республики соглашения. Как сообщил в соцсетях Алексей Цыденов, первое соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и инвестором Ириной Кандауровой. Речь идет о создании спортивно-развивающего центра в Северобайкальске. В рамках проекта предусмотрено инвестирование 30 млн рублей и создание 20 новых рабочих мест.Также подписано соглашение с авиакомпанией «Аврора».«Бурятия будет использовать легкомоторные самолеты «Байкал» для пассажирских перевозок, санавиации и лесоохраны. В ближайшие 5 лет в республику поступят 5 новых самолётов», - сообщил Алексей Цыденов.Третье соглашение заключено с АО «Интер РАО – Электрогенерация».Фото: пресс-служба правительства РБ