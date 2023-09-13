Экономика и бизнес 13.09.2023 в 10:31

В Бурятию прилетят долгожданные «Байкалы»

Пять новых самолетов поступят в республику в ближайшие годы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятию прилетят долгожданные «Байкалы»
На Восточном экономическом форуме глава Бурятии заключил три важных для республики соглашения. Как сообщил в соцсетях Алексей Цыденов, первое соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и инвестором Ириной Кандауровой. Речь идет о создании спортивно-развивающего центра в Северобайкальске. В рамках проекта предусмотрено инвестирование 30 млн рублей и создание 20 новых рабочих мест.

Также подписано соглашение с авиакомпанией «Аврора».

«Бурятия будет использовать легкомоторные самолеты «Байкал» для пассажирских перевозок, санавиации и лесоохраны. В ближайшие 5 лет в республику поступят 5 новых самолётов», - сообщил Алексей Цыденов.

Третье соглашение заключено с АО «Интер РАО – Электрогенерация».

«Значительный рост потребления электроэнергии в иркутской энергосистеме привёл к сокращению перетоков энергии в Бурятию. Для обеспечения энергобезопасности региона и развития промышленности наращиваем мощности электрогенерации. Это новые паросиловые блоки на Гусиноозерской ГРЭС. Развитие Окино-Ключевского угольного разреза с выходом на годовой уровень добычи до 4 миллионов тонн угля. Строительство железнодорожной ветки от Окино-Ключевского угольного разреза до железнодорожной станции Хоронхой протяженностью до 80 км», - рассказал глава Бурятии.

Напомним, разработкой и производством самолета «Байкал» занимается Уральский завод гражданской авиации. Первые серийные самолеты будут выпущены в 2024 году.

Фото: пресс-служба правительства РБ
Теги
самолет ВЭФ

Все новости

Владимир Путин: «Дальний Восток - стратегический приоритет на весь XXI век»
13.09.2023 в 12:04
МегаФон запустил современную связь в самом грибном селе Бурятии
13.09.2023 в 11:51
В Бурятии задержали поджигателя «Лексуса»
13.09.2023 в 11:43
В Бурятии из-за аварийной проводки горел дом
13.09.2023 в 11:29
В Улан-Удэ началось обсуждение «великого переселения»
13.09.2023 в 11:19
Геройски погиб выпускник Колледжа искусств Улан-Удэ Саян Доржиев
13.09.2023 в 11:07
Россия и Монголия обсудили логистику
13.09.2023 в 11:05
Россия готова построить в Монголии ТЭЦ-3 мощностью 880 МВт
13.09.2023 в 10:47
Бурятия сменяет в Приморье мясо на рыбу
13.09.2023 в 10:34
В Бурятию прилетят долгожданные «Байкалы»
13.09.2023 в 10:31
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Владимир Путин: «Дальний Восток - стратегический приоритет на весь XXI век»
Российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей «новой экономики»

13.09.2023 в 12:04
МегаФон запустил современную связь в самом грибном селе Бурятии
Теперь гости и жители Каленово могут без ограничений выходить в сеть
13.09.2023 в 11:51
Бурятия сменяет в Приморье мясо на рыбу
Республика будет поставлять мясную продукцию в Приморский край, взамен получая качественную рыбу
13.09.2023 в 10:34
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме
13.09.2023 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru