Экономика и бизнес 02.10.2023 в 13:06
В Бурятии пройдет Акселератор. Ремесленники Бурятии
Акселератор. Ремесленники Бурятии – обучающая программа, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства
Текст: Иван Иванов
Даты: с 4 октября по 10 ноября
Формат: онлайн + очное закрытие проекта
Преимущества Акселератора
- Краткий путь на рынок для участников
- Помощь в разработке бизнес-модели проекта, его продвижения и монетизации
- Наставники помогут предпринимателям найти возможности для роста бизнеса
- Всевозможные источники помощи от государства предпринимателям (гранты, субсидии, льготы)
- Бесплатный доступ к консультациям с экспертами высокой квалификации.
По окончании программы ты получишь упакованный, готовый на 100% к реализации, проект, созданный под руководством наставников!
Кто может участвовать
Принять участие могут CМСП, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ( ОКВЭД ):
32.99.8 — Производство изделий народных художественных промыслов.
55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
79.1 -Деятельность туристических агентств и туроператоров.
79.90 – Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
* Если Ваш продукт подходит под данную деятельность, но нет нужного ОКВЭД, мы подскажем как добавить.
В ходе программы будут рассмотрены следующие темы:
- Освоение технологии выявления слабых мест маркетинговой стратегии и построение индивидуальной маркетинговой стратегии.
- Выявление слабых зон организации бизнеса.
- Освоение технологии создания интеллект-карт и разработки дорожной карты.
- Распределение ролей, делегирование.
- Формирование ведения бизнеса как пути.
- Включение в маркетинговый план реализации ремесленных продуктов на российских/международных маркет-плейсах.
- Разработка или изменение бизнес-модели проекта.
- Расширение географии продаж собственной продукции.
- Снижение ограничений, мешающих развитию (сопротивление, внутренние конфликты, творческий тупик).
Спикерами на Акселераторе выступят:
Денис Донской:
- Член Совета по поддержке и развитию предпринимательства мэрии города Новосибирска
- Создатель и Руководитель проекта «Сибирский Проектный офис»
- Программный директор «Точка Кипения Лицей 22 Надежда Сибири»
Алена Гузеева:
- Стратегический коуч, эксперт по эффективности бизнеса
- Входит в ТОП-6 практикующих стратегических коучей России
- Сооснователь, соавтор программ и преподаватель Академии Профессионального коучинга и наставничества
Алёна Смолкина:
- Основатель и руководитель digital-агентства DayDigital
- Сооснователь платформы designecosystem
- 19 лет в маркетинге и рекламе
Мария Гаранина:
- Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока, NIELSENIQ
- Руководитель отдела маркетинга сети кафе-кондитерских «Куликовский»
- Тренер корпорации SiberianWellness и Vertera по маркетингу и продажам для индивидуальных предпринимателей
- Создатель маркетингового агентства SibMarketingLab
Зарегистрироваться на Акселератор можно по ссылке.
Организатор мероприятий - Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиции Республики Бурятия. Проект реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Возрастное ограничение 18+
Формат: онлайн + очное закрытие проекта
Преимущества Акселератора
- Краткий путь на рынок для участников
- Помощь в разработке бизнес-модели проекта, его продвижения и монетизации
- Наставники помогут предпринимателям найти возможности для роста бизнеса
- Всевозможные источники помощи от государства предпринимателям (гранты, субсидии, льготы)
- Бесплатный доступ к консультациям с экспертами высокой квалификации.
По окончании программы ты получишь упакованный, готовый на 100% к реализации, проект, созданный под руководством наставников!
Кто может участвовать
Принять участие могут CМСП, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ( ОКВЭД ):
32.99.8 — Производство изделий народных художественных промыслов.
55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
79.1 -Деятельность туристических агентств и туроператоров.
79.90 – Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
* Если Ваш продукт подходит под данную деятельность, но нет нужного ОКВЭД, мы подскажем как добавить.
В ходе программы будут рассмотрены следующие темы:
- Освоение технологии выявления слабых мест маркетинговой стратегии и построение индивидуальной маркетинговой стратегии.
- Выявление слабых зон организации бизнеса.
- Освоение технологии создания интеллект-карт и разработки дорожной карты.
- Распределение ролей, делегирование.
- Формирование ведения бизнеса как пути.
- Включение в маркетинговый план реализации ремесленных продуктов на российских/международных маркет-плейсах.
- Разработка или изменение бизнес-модели проекта.
- Расширение географии продаж собственной продукции.
- Снижение ограничений, мешающих развитию (сопротивление, внутренние конфликты, творческий тупик).
Спикерами на Акселераторе выступят:
Денис Донской:
- Член Совета по поддержке и развитию предпринимательства мэрии города Новосибирска
- Создатель и Руководитель проекта «Сибирский Проектный офис»
- Программный директор «Точка Кипения Лицей 22 Надежда Сибири»
Алена Гузеева:
- Стратегический коуч, эксперт по эффективности бизнеса
- Входит в ТОП-6 практикующих стратегических коучей России
- Сооснователь, соавтор программ и преподаватель Академии Профессионального коучинга и наставничества
Алёна Смолкина:
- Основатель и руководитель digital-агентства DayDigital
- Сооснователь платформы designecosystem
- 19 лет в маркетинге и рекламе
Мария Гаранина:
- Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока, NIELSENIQ
- Руководитель отдела маркетинга сети кафе-кондитерских «Куликовский»
- Тренер корпорации SiberianWellness и Vertera по маркетингу и продажам для индивидуальных предпринимателей
- Создатель маркетингового агентства SibMarketingLab
Зарегистрироваться на Акселератор можно по ссылке.
Организатор мероприятий - Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиции Республики Бурятия. Проект реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Возрастное ограничение 18+