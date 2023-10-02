Экономика и бизнес 02.10.2023 в 13:06

В Бурятии пройдет Акселератор. Ремесленники Бурятии

Акселератор. Ремесленники Бурятии – обучающая программа, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет Акселератор. Ремесленники Бурятии
Даты: с 4 октября по 10 ноября

Формат: онлайн + очное закрытие проекта

Преимущества Акселератора

- Краткий путь на рынок для участников
- Помощь в разработке бизнес-модели проекта, его продвижения и монетизации
- Наставники помогут предпринимателям найти возможности для роста бизнеса
- Всевозможные источники помощи от государства предпринимателям (гранты, субсидии, льготы)
- Бесплатный доступ к консультациям с экспертами высокой квалификации.

По окончании программы ты получишь упакованный, готовый на 100% к реализации, проект, созданный под руководством наставников!

Кто может участвовать

Принять участие могут CМСП, осуществляющие деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ( ОКВЭД ):

32.99.8 — Производство изделий народных художественных промыслов.
55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
79.1 -Деятельность туристических агентств и туроператоров.
79.90 – Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
* Если Ваш продукт подходит под данную деятельность, но нет нужного ОКВЭД, мы подскажем как добавить.

В ходе программы будут рассмотрены следующие темы:

- Освоение технологии выявления слабых мест маркетинговой стратегии и построение индивидуальной маркетинговой стратегии.
- Выявление слабых зон организации бизнеса.
- Освоение технологии создания интеллект-карт и разработки дорожной карты.
- Распределение ролей, делегирование.
- Формирование ведения бизнеса как пути.
- Включение в маркетинговый план реализации ремесленных продуктов на российских/международных маркет-плейсах.
- Разработка или изменение бизнес-модели проекта.
- Расширение географии продаж собственной продукции.
- Снижение ограничений, мешающих развитию (сопротивление, внутренние конфликты, творческий тупик).

Спикерами на Акселераторе выступят:

Денис Донской:

- Член Совета по поддержке и развитию предпринимательства мэрии города Новосибирска
- Создатель и Руководитель проекта «Сибирский Проектный офис»
- Программный директор «Точка Кипения Лицей 22 Надежда Сибири»

Алена Гузеева:

- Стратегический коуч, эксперт по эффективности бизнеса
- Входит в ТОП-6 практикующих стратегических коучей России
- Сооснователь, соавтор программ и преподаватель Академии Профессионального коучинга и наставничества

Алёна Смолкина:

- Основатель и руководитель digital-агентства DayDigital
- Сооснователь платформы designecosystem
- 19 лет в маркетинге и рекламе

Мария Гаранина:

- Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока, NIELSENIQ
- Руководитель отдела маркетинга сети кафе-кондитерских «Куликовский»
- Тренер корпорации SiberianWellness и Vertera по маркетингу и продажам для индивидуальных предпринимателей
- Создатель маркетингового агентства SibMarketingLab

Зарегистрироваться на Акселератор можно по ссылке.

Организатор мероприятий - Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиции Республики Бурятия. Проект реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Возрастное ограничение 18+

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