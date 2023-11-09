Бюджет Бурятии на будущий год ожидается сложным

Сегодня в стенах Народного Хурала прошли публичные слушания по проекту закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Вел заседание Владимир Павлов, председатель Народного Хурала. Он разъяснил собравшимся, что на первом этапе рассматриваются лишь основные параметры проектируемого бюджета.«По итогам публичных слушаний будут приняты рекомендации», - сообщил он.Об основных положениях бюджетного законопроекта доложил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. Проект был разработан в непростых геополитических, экономических условиях, исходя из прогноза социально-экономического развития республики.Как обычно, бюджет сформирован на программном принципе – 91,9 процента расходов бюджета распределено между различными отраслевыми госпрограммами (их 25). Непрограммных расходов в бюджете мало.Кстати, с 2022 года на федеральном уровне действует новая система управления госпрограммами. Поэтому сейчас на региональном уровне активно ведется работа по переходу на новую систему государственных программ Республики Бурятия. Каждая госпрограмма будет разрабатываться в рамках проектного управления и содержать комплекс планируемых взаимоувязанных мероприятий«Доходы 102,8 млрд. рублей. Расходы 108,9 млрд. рублей. Дефицит – 6,1 млрд. На данном этапе планирования прогноз поступления налоговых, неналоговых доходов в 2024 г. составляет 44,8 млрд. рублей», - сказал министр о будущем годе.Бюджет республики на 2024 год продолжит быть дотационным. Пока общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета предусмотрен в размере около 57 млрд. рублей. Но цифра, традиционно, будет уточнена, когда парламент РФ рассмотрит проект бюджета страны на будущий год во втором чтении в середине ноября. Федеральный центр финансово поддержит Бурятию субсидиями, субвенциями и другими способами.«Работа по уточнению финансовой помощи из федерального бюджета продолжается», - заверил всех Георгий Мадаев.Законопроект предусматривает, что публичные обязательства, принятые на себя республикой, получат должное финансирование. Конечно, среди них учтено и полное обеспечение социальных обязательств. Социальную направленность подчеркивает то, что почти 63 процента расходов планируется направить на социально-культурную сферу.Так, учитывая, что с 1 января будущего года в стране на 18,5 процентов повысится МРОТ, в законопроекте предусмотрено 5,3 млрд. рублей резерва на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.Также проект бюджета направлен на повышение качества жизни в республике – дорожное строительство и т. д.«Проект бюджета, который мы рассматриваем сегодня, сложный. Его формирование осуществляется в условиях дальнейшего снижения финансовой гибкости», - указал Георгий Мадаев.Он отметил, что одной из важнейших задач является консолидация бюджета, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, повышение эффективности бюджетных расходов.В ходе обсуждения доклада министра финансов Бурятии участники слушаний подняли целый ряд вопросов.Депутат Хурала Сергей Мезенин высказался на тему поддержки отдельных категорий граждан.Он напомнил, что законодательством предоставлены льготы по обеспечению питанием студентов, обучающихся в республиканских государственных профессиональных образовательных учреждениях. Они касаются детей-сирот, детей-инвалидов, детей лиц, погибших на спецоперации, и некоторых других категорий.Но под льготы попадают только обучающихся на бюджетной основе. Сергей Мезенин выступил с предложением рассмотреть возможность убрать существующее ограничение и расширить действие льготы и на тех представителей упомянутых категорий, что обучаются на коммерческой основе.Депутат Хурала Эржена Чимитцыренова подняла проблему развития системы холодного водоснабжения в улан-удэнском мкрн. Забайкальский. Разработанный проект есть, но надо пройти госэкспертизу, на что нужно финансирование. «Без госэкспертизы проект будет невозможно продвинуть дальше», - подчеркнула она и попросила обратить на это внимание.Другие участники слушаний привлекли внимание к необходимости строительства спортзала для одной из сельских школ республики, к потребности наращивать поступление налогов, к ремонту кровли в медучреждении в Улан-Удэ и т. д.Счетная палата Республики Бурятия дала свою оценку обсуждавшегося проекта бюджета. В целом, она оказалась положительной.Фото: «Номер один»