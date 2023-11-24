Экономика и бизнес 24.11.2023 в 14:06

Определен список популярных сервисов у детей в Бурятии

Лидером роста стал Telegram, а доля видеосервисов снизилась
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Текст: Андрей Константинов
Определен список популярных сервисов у детей в Бурятии
В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids».

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году*, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п.п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п.п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов («ВкусВилл», «Магнит»). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

В Бурятии общероссийские тренды подтверждаются. Лидеры рейтинга среди развлекательных сервисов также YouTube, VK и TikTok. На них приходится 63,5% от общего количества трафика. Также в топ-5 входят социальная сеть «Одноклассники» и Telegram, который демонстрирует взрывные показатели по сравнению с прошлым годом – рост составил 49%.

* - данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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