Экономика и бизнес 27.11.2023 в 17:11
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
Участников ждут лекции, мастер-классы и конкурсы
Текст: Иван Иванов
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Форум «Красивое дело» - это уникальная возможность для профессионалов, beauty-экспертов и страстных ценителей красоты встретиться в одном месте и обменяться опытом, знаниями и идеями. Это событие, насыщенное информацией, вдохновением и креативными идеями, которое объединит всех заинтересованных в сфере прекрасного», - рассказали в Минпромторге Бурятии.
На форуме участников ожидают:
- Познавательные лекции, на которых расскажут, где искать клиентов в beauty бизнесе; как продвигать свои услуги; как вывести свое Beauty-дело на новый уровень и много другое.
- Увлекательные мастер-классы по таким направлениям как: маникюр/педикюр, визаж и парикмахерское искусство.
- Вeauty маркет, на котором участники смогут приобрести себе стильное дополнение к образу, которое никого не оставит равнодушным.
- Конкурс парикмахеров и визажистов Beauty батл.
Розыгрыши ценных подарков более чем на 300 000 рублей!
Форум состоится 7 декабря. Место проведения: Республиканский Бизнес-инкубатор, ул. Бабушкина, 12а. Регистрация по ссылке.
«Форум «Красивое дело» - это уникальная возможность для профессионалов, beauty-экспертов и страстных ценителей красоты встретиться в одном месте и обменяться опытом, знаниями и идеями. Это событие, насыщенное информацией, вдохновением и креативными идеями, которое объединит всех заинтересованных в сфере прекрасного», - рассказали в Минпромторге Бурятии.
На форуме участников ожидают:
- Познавательные лекции, на которых расскажут, где искать клиентов в beauty бизнесе; как продвигать свои услуги; как вывести свое Beauty-дело на новый уровень и много другое.
- Увлекательные мастер-классы по таким направлениям как: маникюр/педикюр, визаж и парикмахерское искусство.
- Вeauty маркет, на котором участники смогут приобрести себе стильное дополнение к образу, которое никого не оставит равнодушным.
- Конкурс парикмахеров и визажистов Beauty батл.
Розыгрыши ценных подарков более чем на 300 000 рублей!
Форум состоится 7 декабря. Место проведения: Республиканский Бизнес-инкубатор, ул. Бабушкина, 12а. Регистрация по ссылке.
Организатором проведения мероприятия выступает Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке правительства РБ и Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.
Возрастное ограничение: 16+
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