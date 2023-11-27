Экономика и бизнес 27.11.2023 в 17:11

В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»

Участников ждут лекции, мастер-классы и конкурсы
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело»
В Бурятии впервые состоится форум «Мой бизнес. Красивое дело». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
«Форум «Красивое дело» - это уникальная возможность для профессионалов, beauty-экспертов и страстных ценителей красоты встретиться в одном месте и обменяться опытом, знаниями и идеями. Это событие, насыщенное информацией, вдохновением и креативными идеями, которое объединит всех заинтересованных в сфере прекрасного», - рассказали в Минпромторге Бурятии.  
 
На форуме участников ожидают:

- Познавательные лекции, на которых расскажут, где искать клиентов в beauty бизнесе; как продвигать свои услуги; как вывести свое Beauty-дело на новый уровень и много другое.
 
- Увлекательные мастер-классы по таким направлениям как: маникюр/педикюр, визаж и парикмахерское искусство.
 
- Вeauty маркет, на котором участники смогут приобрести себе стильное дополнение к образу, которое никого не оставит равнодушным.
 
- Конкурс парикмахеров и визажистов Beauty батл.

Розыгрыши ценных подарков более чем на 300 000 рублей!

Форум состоится 7 декабря. Место проведения: Республиканский Бизнес-инкубатор, ул. Бабушкина, 12а. Регистрация по ссылке.
 
Организатором проведения мероприятия выступает Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») при поддержке правительства РБ и Министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.

Возрастное ограничение: 16+
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