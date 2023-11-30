Жители Бурятии задолжали банкам почти 200 миллиардов рублей

Эксперты выразили серьезную озабоченность ростом кредитной нагрузки и тем, как население Бурятии массово накапливает долги. Это во многом связано с ростом кредитования и увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам. Поддавшись панике, многие заемщики начали срочно оформлять кредиты под покупку вторичного жилья. В результате регулятор – Центробанк - ужесточает требования к банкам, чтобы не допустить того, что пузырь лопнет.По данным Отделения Национального банка по РБ Сибирского главного управления Центробанка РФ, жители Бурятии в октябре 2023 года набрали 193 млрд рублей кредитов. Из которых 92,6 млрд рублей приходится на ипотечные, а 100,3 млрд рублей - на потребительские займы. Напомним, что еще в октябре 2022 года на ипотечные кредиты приходилось всего 62,6 млрд (за год рост на 48%), а на потребительское кредитование - 87,4 млрд рублей (рост на 14,7%).Так, например, портфель потребительских кредитов в Сбербанке в октябре вырос на 0,5% после роста на 0,7% в сентябре и на 2% в августе, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «Кредитный портфель по «потребам» вырос буквально на 0,5%, а общий прирост портфеля составил где-то 2%. Мы видим, что ипотека еще продолжает прирастать, а потребительские кредиты уже постепенно замедляются», - успокоил банкир.По словам психологов, зачастую люди бегут за кредитами, не продумав заранее, насколько они впоследствии готовы справляться с возросшей финансовой нагрузкой.- В обществах с высоким уровнем неравенства население стремится к росту потребления, чтобы приблизиться к тем стандартам, которые навязываются социумом, - говорит улан-удэнский психолог Елена Иванова. - И когда возникает состояние некой уязвленности, то решение брать кредит часто бывает импульсивным. И человек как бы доказывает свою состоятельность тем, что он может приобрести дорогую вещь, что в итоге приводит к росту, казалось бы, немотивированной задолженности.Особенно ярко это проявляется при получении «быстрых кредитов» - в МФО или ломбардах. Так, рынок микрозаймов по итогам трех кварталов 2023 года достиг 348,1 млрд рублей, что на 18,2% больше аналогичного периода в прошлом, пишут «Известия» со ссылкой на данные РО микрофинансового рынка «МиР» (в Бурятии информация о количестве взятых микрозаймов входит в общую статистику по потребкредитам).По сравнению с 2022 годом, число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 2,7 млн человек и составило 19,9 млн человек. Эта динамика связана с активным перетоком клиентов из банков в сегмент микрофинансов. При этом не стоит забывать, что полная стоимость займа в МФО достигает 292% годовых.В то же время банки массово предлагают фактически беспроцентные кредиты сроком до 120 дней и даже больше. Так, проценты по кредитной карте можно не платить, если уложиться в грейс-период - 120 дней. Фактически четыре месяца можно пользоваться деньгами, а проценты начислять не будут. При этом важно вовремя вносить обязательный ежемесячный платеж, который идет в сумму погашения задолженности. Правда есть ограничения и скрытые подводные камни, поэтому заемщикам необходимо быть осторожными. Впрочем, скорее всего, значительная часть клиентов МФО не может оформить кредитные карты в банках из-за проблемных кредитных историй.Беспрецедентный рост кредиторской задолженности в Бурятии, который достиг 200 млрд рублей, вызывает оторопь. И поскольку основное приращение долга приходится на ипотечные кредиты, возникают опасения, что в какой-то мере это может привести к повторению жилищных кризисов, как в США в 2008 году. Когда невозможность населением обслуживать ипотечные кредиты вызвало массовое выставление заложенных квартир на рынок и цены пошли вниз. В свою очередь, это привело к экономической рецессии.- Безусловно, учитывая столь высокие темпы роста кредитной нагрузки, все идет по самому плохому сценарию, и неудивительно, что Центробанк видит все условия для кредитного кризиса и предпринимает определенные шаги на опережение, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Но, скорее всего, обвала на жилищном рынке не избежать, вопрос только во времени.Другой вопрос, что могут пострадать и сами банки, столкнувшись с неспособностью населения обслуживать кредиты. Пока же у банков все в шоколаде. Так, банковский сектор России может заработать в 2023 году до 2,6 трлн рублей и более чистой прибыли. Об этом сообщает РБК.Не видит пока причин для обвала рынка в Бурятии и политик Игорь Бобков.- Люди будут отправлять все возможные доходы, чтобы платить по ипотеке, и пока безработица в Бурятии находится на минимальных уровнях, такая ситуация, как в США в 2008 году, точно не повторится, - полагает он.В то же время, по его словам, население будет выкручиваться из высокой долговой нагрузки с помощью резкого снижения потребления. Минимизируя покупку товаров и экономя на еде, выбирая более дешевые магазины и сокращая рацион. Что происходит уже сейчас.- Вначале люди ходят в супермаркеты с высоким уровнем обслуживания, а теперь все чаще берут продукты в жестких дискаунтерах и на оптовых рынках, - говорит он.Также снижение роста кредитной задолженности может ускориться уже к декабрю, когда закончится период оформления кредитов по выросшим до 17% ипотечным ставкам в регионе. Кроме того, ожидается ужесточение требований Центробанка к банкам по поводу выдачи необеспеченных кредитов населению. Тем самым показатели предельной долговой нагрузки постепенно могут прийти в норму.Фото: «Номер один»