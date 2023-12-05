В 18 сёлах Забайкальского края появилась мобильная связь «Ростелекома»

В ноябре базовые станции «Ростелекома» начали работать ещё в 18 населенных пунктах Забайкалья. Возможность подключить мобильную связь и беспроводной скоростной интернет 4G появилась более чем у пяти тысяч жителей края.Как сообщили в пресс-службе компании, «Ростелеком» проложил оптические линии и установил оборудование в Ургучане Балейского района, Биликтуе Борзинского, Трубачёво Газимуро-Заводского, Жимбире Карымского, Шумунде Кыринского, Горекацане Улётовского, Закульте Хилокского, Икшице Чернышевского, Верх-Нарыме Читинского, Шивие Шелопугинского, Усть-Ножовой Шилкинского, Победе и Хара-Бырке Оловяннинского, Альбитуе и Анькино Красночикойского, а также в Верхних Куларках, Верхней Куэнге и Алие Сретенского района. Строительство прошло в рамках реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), разработанного для населенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей.«С начала года в Забайкальском крае базовые станции запущены в 37 сёлах, благодаря чему десять тысяч забайкальцев уже сегодня могут пообщаться с близкими по видеосвязи. Они решают многие повседневные вопросы по телефону или с помощью интернета, не выезжая за пределы своего населенного пункта. К Новому году еще у ста семей появится надежная связь», — сообщил Иван Ларионов, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.УЦН 2 реализуется в регионе с января этого года. План строительства был сформирован в 2022 году при активном участии жителей Забайкалья. Список приоритетных сёл был определен по результатам голосования, которое прошло на портале Госуслуги.«В 2023 году мы построили более 200 километров оптических сетей связи. Благодаря проекту идет обновление телекоммуникационной инфраструктуры, на базе которой в дальнейшем возможно оказание цифровых услуг и сервисов для населения и организаций, например, видеонаблюдения. В декабре завершатся монтажные работы и настройка оборудования еще в двух сёлах края — Энгорок Хилокского и Заречное Тунгиро-Олёкминского районов. В следующем году реализация программы УЦН 2 будет продолжена», — рассказала Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала компании «Ростелеком».Мониторинг трафика за девять месяцев показал высокий объем потребления интернета в сёлах Забайкальского края, где базовые станции были установлены в этом году. В среднем в течение месяца жители одного населенного пункта потребляют по 24 терабайта информации, что можно приравнять к 12 тысячам часов видео или 6 тысячам фотографий, сделанных камерой смартфона, или 156 млн страниц документов.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»