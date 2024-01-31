Гусиноозерская ГРЭС стала мощнее

На новые мощности вышли Гусиноозерская, Костромская и Пермская электростанции. Бесперебойную энергию получат в том числе крупные предприятия Дальнего Востока, Урала и центральных регионов России. Теперь суммарная мощность трех энергоблоков — 1390 мегаватт. Работы не только снизили удельный расход топлива, но и продлили ресурс установок минимум на 30 лет. За это отвечают российские машиностроительные компании, которые и произвели все оборудование для обновления. Модернизация на всех трех ГРЭС велась в рамках программы модернизации тепловой электроэнергетики, которая утверждена по поручению президента России Владимира Путина.







– Всего по этой программе у нас обновлено три энергоблока с суммарным увеличением мощности на 54 мегаватта. Теперь общая мощность Гусиноозерской ГРЭС составляет 1244 мегаватта. Для предприятий эта цифра означает надежную поставку электроэнергии, а для города Гусиноозерска еще и стабильное теплоснабжение, – сказал директор Гусиноозерской ГРЭС Максим Человечкин.





Запуск нового энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, который случился на днях – событие вовсе не рядовое. Это еще один серьезный шаг по укреплению энергетики в республике, повышению ее надежности и качества. Работа идет в рамках программы модернизации тепловой электроэнергетики, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина.Символический пуск трех энергоблоков (Гусиноозерская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Костромская ГРЭС) состоялся в Москве на ВДНХ (павильон «Энергия жизни»). В нем участвовали Министерство энергетики РФ, а также АО «Интер РАО – Электрогенерация». Пуск прошел в онлайн-режиме.Торжественная церемония запуска энергоблоков состоялась 27 января, в субботу, на ВДНХ в Москве, в День энергетики, организованная в рамках выставки-форума «Россия». Команду запуска энергоблока дал министр энергетики России Николай Шульгинов. В Гусиноозерске модернизированный энергоблок запустили глава Бурятии Алексей Цыденов, представители Гусиноозерской ГРЭС Максим Человечкин и Александр Шмыглев.Усиление энергоблока стало возможным благодаря участию компании «Интер РАО – Электрогенерация» (филиалом которой является Гусиноозерская ГРЭС) в президентской программе модернизации тепловой энергетики.Как сказал на открытии Алексей Цыденов, модернизация ГРЭС позволила укрепить стабильность работы станции и увеличить мощности блока со 190 до 210 МВт.–Теперь ресурс основных узлов котлоагрегата продлен до 2039 года. Гусиноозерская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье электростанцией. Ее мощности снабжают не только Бурятию и Иркутскую область, но и частично Монголию. Восемь из десяти лампочек в республике светятся благодаря нашей Гусиноозерской ГРЭС, – отметил глава Бурятии.Как отметила член правления ПАО «Интер РАО», председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина, вводы блоков в Бурятии, Пермском крае и Костромской области имеют большую важность для этих регионов, поскольку обеспечивают надежное энергоснабжение территорий и являются залогом для их дальнейшего развития.А попасть в президентскую программу модернизации тепловой энергетики можно только после конкурентного отбора предприятий. Энергомощности республике необходимо наращивать и дальше, поэтому в 2024 году компания «Интер РАО – Электрогенерация» также будет заявляться на этот конкурс, где Бурятия рассчитывает добиться строительства еще двух блоков Гусиноозерской ГРЭС – седьмого и восьмого.Напомним, Гусиноозерская ГРЭС является одним из ключевых предприятий энергетического блока Бурятии. В 2021 году здесь отпраздновали 45-летие со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Он был включен в энергосистему Бурятии 1 декабря 1976 года после окончания комплексного испытания оборудования. Это ознаменовало начало работы станции, ставшей крупнейшим поставщиком электроэнергии для Бурятия, соседних регионов и Монголии.За годы своей деятельности Гусиноозерская ГРЭС произвела сотни миллиардов квт/ч электроэнергии. Как одно из крупнейших предприятий в регионе, Гусиноозерская ГРЭС является социальноориентированным работодателем, заинтересованным в развитии территории присутствия. Предприятие регулярно инициирует и реализует социально значимые для города Гусиноозерска и Селенгинского района благотворительные проекты.Одним из приоритетных направлений в работе электростанции является природоохранная деятельность. Осуществляется постоянный мониторинг по всем направлениям экологической безопасности, ежегодно проводится ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, традиционно в целях восстановления биологических водных ресурсов, производится запуск молоди сазана в озеро Гусиное. В этом году запущено около полумиллиона мальков сазана.Гусиноозерская ГРЭС расположена в г. Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии, на берегу Гусиного озера. Первые четыре энергоблока введены в эксплуатацию в 1976, 1977, 1978, 1979 годах, пятый – в 1988 году, шестой – в 1992 году. Основным видом топлива является уголь, растопочным – мазут.АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» входят десятки крупнейших тепловых электростанций России. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы «Интер РАО» и находящихся под ее управлением, превышает 30,8 ГВт.Фото: пресс-служба правительства РБ