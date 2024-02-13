Экономика и бизнес 13.02.2024 в 13:55

БАМ будут снова расширять

Это необходимо для увеличения экспорта в восточные страны, прежде всего в Китай
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Текст: Дмитрий Родионов
БАМ будут снова расширять
За вторым этапом расширения БАМа и Транссиба, который должен завершиться в этом году, должен последовать третий с расширением провозной способности со 180 до 210 млн тонн к 2030 году и 255 млн тонн к 2032 году. Финальная стадия предполагает создание дублеров Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и моста через Амур, сообщает «Коммерсант».

Эти объекты стоимостью около 500 млрд рублей будет строить «БТС-Мост» Руслана Байсарова. Средства на проект будут получены из тарифа, который платят грузоотправители. Государство внесет свой вклад бессрочным продлением льготной ставки налога на имущество в 1,6%, а также перестанет требовать от ОАО РЖД привести все пути в нормативное состояние к 2035 году, сдвинув этот срок еще на десять лет.

В рамках «поворота на Восток» и увеличения экспорта сырья сегодня критически важно ускорить расширения транспортных коридоров для обеспечения стратегического партнерства с восточными странами, прежде всего с Китаем, отмечают эксперты.

Фото: «Номер один»
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