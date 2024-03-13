Экономика и бизнес 13.03.2024 в 16:38

Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»

Титулованного бизнес-тренера привлекли налоговые льготы республики
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Текст: Андрей Константинов
Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»
На бизнес-форуме «Мой бизнес. Бурятия. Новая высота», прошедшем 12 марта в Улан-Удэ, выступил титулованный бизнес-тренер России Радислав Гандапас. В своем выступлении он отметил преимущества ведения бизнеса в Бурятии благодаря существующим налоговым льготам. Бизнес-форум посетили более 4 тысяч предпринимателей.

- Сегодня окончательно принято решение с командой. Я не знаю, в курсе или нет, в Бурятии приняты уникальные возможности налогообложения - 1% от товарооборота и 5% от разницы «доход-расход». Я подумал: А почему нет? Можно я стану немного бурятом? Закон этого не запрещает. Я буду переезжать сюда, как налоговый резидент. Законный способ, с налогами не «химичим». Все только выигрывают, - отметил Радислав Гандапас.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, с 1 января 2024 года в Бурятии минимальные налоговые ставки по УСН в размере 1% при применении объекта налогообложения «доходы» и 5% - «доходы-расходы» на 5 налоговых периодов предусмотрены для следующих категорий:

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Бурятии в связи с переменой ими места нахождения и места жительства;

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Бурятии на другой субъект России и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Бурятии;

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность в период пандемии, и возобновивших её.

- Ежедневно нам поступают вопросы по принятому закону о налоговых льготах. Ставки, действительно, минимальные, поэтому предприниматели сразу понимают, что это отличная возможность совершенно легально платить меньше налогов. А освободившиеся средства направить на развитие бизнеса. Все больше предпринимателей из других регионов России интересуются, меняют «прописку бизнеса» на наш регион. И даже таким крупным предпринимателям, как Радислав Гандапас, эта льгота интересна, - отметила зампред правительства Бурятии - министр экономики Екатерина Кочетова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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