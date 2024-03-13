Предприниматели Бурятии вдохновились новыми бизнес-идеями

К примеру, молодой предприниматель Зорикто Дамбаев, массажист, мечтает собрать свою команду и расширить бизнес. Его главное желание – сохранить здоровье людям, чтобы «человек более полноценно жил, мог активно жить и работать, радоваться жизни».





Поделилась своими впечатлениями о бизнес-форуме молодая предпринимательница-маркетолог Аюна Сынгеева:





Другая молодая предпринимательницы Марина Романова также выразила своё искреннее восхищение форумом и работой спикеров.





12 марта в ФСК Улан-Удэ состоялся бизнес-форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота». На форуме выступили топовые федеральные и региональные спикеры из разных областей бизнеса, такие как Радислав Гандапас, Игорь Стоянов, Ольга Гапанович и многие другие.Предприниматели Бурятии - слушатели форума ответили на вопросы о пользе мероприятия и о поддержке, которую они получили и хотели бы получить.- Я недавно переехал на площадь Банзарова, собираю сейчас команду. Мне было важно, что на форуме спикер Ольга Гапанович рассказала о найме сотрудников. Для меня это сейчас актуально. Мне также очень понравилось выступление Игоря Стоянова, суперспикера в бьюти сфере, ещё там был суперспикер Радислав Гандапас! Я принял участие в форуме, так как мне важно идти дальше и масштабироваться. В своё время, в 2021 году я получил от государства социальный грант и смог открыть собственный бизнес. Считаю, что массаж сейчас очень нужен жителям республики. У многих - сидячий образ жизни, малоподвижная работа. Потребность в услугах массажа будет только возрастать, - резюмировал Зорикто.- Я работаю как проектный маркетолог. Моя основная задача – продвижение бренда разных компаний. Хочу отметить высокий уровень организации мероприятия. Всё было очень масштабно. Мне понравилось, как спикер Игорь Стоянов описал конкретные шаги к реализации своих целей. Мне понравилось, как Радислав Гандапас рассказал о принципах принятия решений. Зацепили слова Стоянова, как важно сделать самодиагностику своей реальности, которая поможет взглянуть правде в глаза.Аюна была в настоящем восхищении от форума: «Там такая энергия, такая красота, видишь других предпринимателей, и в тебе просыпается зов действовать».- Мы с мужем ведём уже три года семейный бизнес. Мы - поставщики маркетплейсов «Вайлдберис и «Озон». Поставляем много товаров из Бурятии, также из Китая. В основном, это электроника. Мне очень понравился форум, это такой масштаб, такая красота! Я зарядилась энергией! Я посмотрела, как республика вкладывается в такие мероприятия -всё было организовано красиво и чётко, до самых деталей. Мне очень понравилось выступление спикера Анны Булышниковой про маркетинг впечатлений. Я для себя много взяла полезного, буду переделывать упаковку своего товара, чтобы людям нравился наш бренд, чтобы они делились хорошими отзывами и писали про это в соцсетях, - подытожила Марина.Бизнес-форум в ФСК собрал более трёх тысяч предпринимателей со всей республики, госорганизации и учреждения. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Фото: пресс-служба правительства Бурятии, скриншоты